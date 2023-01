The Last of Us: série estreia e amplia dilemas humanos do jogo

Ambientada em cenário pandêmico, "The Last of Us" acaba de chegar ao público pela HBO. Produção adapta famosa história de videogame de Neil Druckmann

Um dos maiores desafios ao adaptar franquias dos videogames para a TV e cinema é criar um vínculo forte entre os personagens e o público, já que este passa a ser somente espectador, sem usufruir das interações diretas que o jogo proporciona. Em "The Last of Us" não é diferente. A conexão do telespectador, principalmente no que se diz respeito a Joel e Ellie, protagonistas da trama, é essencial para a identificação emocional e construção do drama na história.

O enredo se inicia acompanhando Joel, interpretado por Pedro Pascal, no fatídico dia que o mundo mudaria completamente, devido a uma pandemia alucinante causada por um fungo mortal. Esse fungo, chamado cordyceps, existe fora da ficção e afeta apenas insetos, mas na narrativa passa a contaminar humanos causando uma mutação que transforma as pessoas em violentos canibais, dizimando a maior parte da população mundial.

Como no primeiro jogo, lançado em 2013 pela Naughty Dog em parceria com a Sony, essa introdução inicial do pandemônio dura só alguns minutos e logo nos vemos 20 anos no futuro, vivenciando um novo, mas já estabelecido, sistema social e suas regras de sobrevivência, com áreas de quarentena comandadas por paramilitares e outras inúmeras áreas destruídas habitadas por grupos revolucionários e facções.

A partir dessa premissa, seguimos Joel e Tess (Anna Torv), contrabandistas que terão que levar em segurança, para fora de uma perigosa zona de quarentena, uma adolescente aparentemente imune ao fungo, Ellie (Bella Ramsey), que poderá ser a peça chave para a criação de uma vacina.

De forma geral, o plot inicial de "The Last of Us" não apresenta grandes diferenciais em relação a outras tramas pós-apocalípticas causadas por zumbis, apesar das criaturas serem um elemento explorado de forma muito sensata pela trama, o que torna a mitologia dos infectados uma das mais completas e assustadoras já vista em produções audiovisuais recentes.

O grande individualizador fica por conta do drama entre Joel e Ellie, cujo convívio e aproximação se tornam desafiadores, já que o contrabandista se mostra frio e endurecido pelos anos exposto aos limites da sobrevivência, enquanto Ellie, já nascida nesse "novo mundo", revela-se mais disposta a explorar o desconhecido, entender a si mesma e encontrar um propósito mais complexo do que a luta para sobreviver.

A direção da adaptação será do criador da premiada série "Chernobyl" (2019), Craig Mazin, e do próprio diretor e roteirista dos jogos "The Last of Us" 1 e 2 (2013 e 2020), Neil Druckman, e mostra, já nos dois primeiros episódios, muita fidelidade ao início do jogo, inclusive com cenas e falas idênticas a momentos do game. Um verdadeiro presente para os fãs. Com o avançar da série, o enredo ganha mais substância, aprofundando personagens já conhecidos no jogo e acrescentando histórias que potencializam o entendimento sobre a nova situação do mundo.

"The Last of Us" se mostra reconfortante para quem já acompanhava a saga, trazendo todos os elementos marcantes do primeiro jogo, mas se estabelece como uma produção singular e que anda com as próprias pernas a partir das novas perspectivas e aprofundamento de outras relações paralelas aos protagonistas, criando uma história completa para o novo público.

Trilha sonora

Compositor original da trilha sonora do jogo e vencedor de dois Oscar de melhor trilha original, por "O Segredo de Brokeback Mountain" (2005) e "Babel" (2006), Gustavo Santaolalla também é criador da trilha sonora da série.

Participações

Os dois protagonistas dos jogos, Troy Baker e Allison Johnson, vozes originais de Joel e Ellie, estão confirmados na série. Troy dará vida a James, membro de uma gangue canibal, já Allison provavelmente será Anna, mãe de Ellie, personagem acrescentada na adaptação.

Dublagem brasileira

Luiz Carlos Persy, Luiza Caspary, Clécio Souto, Victoria Brow Borges e Miriam Ficher serão as vozes de Joel, Ellie, Tommy, Sarah e Tess, respectivamente, assim como nos dois jogos.

