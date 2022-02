Rússia e Ucrânia: filmes e séries para entender as origens do conflito

Na madrugada desta quinta-feira (24), a Rússia atacou a Ucrânia. Explosões atingiram pelo menos 16 regiões do país, incluindo a capital, Kiev, e áreas separatistas do leste ucraniano. A crise atual entre as duas localidades remonta a conflitos territoriais iniciados ainda na Idade Média. Para compreender a historiografia dos países, o Vida&Arte listou filmes, séries e documentários:

Filme: A Sombra de Stalin (2019)

Atores britânicos James Norton e Vanessa Kirby no filme "A Sombra de Stalin" ("Mr. Jones", no título original), da diretora polonesa Agnieszka Holland (Foto: Divulgação)



O jornalista galês Gareth Jones arrisca a vida para expor o genocídio da fome na Ucrânia perpetrado em 1933 pela União Soviética. Direção de Agnieszka Holland.

Onde assistir: Netflix

Série: Chernobyl (2019)

Seriado mostra a explosão de um dos reatores da usina nuclear de Chernobil, o maior desastre da história da produção de energia nuclear (Foto: Divulgação)



Com prêmios de "Melhor Minissérie", "Melhor Direção" e "Melhor Roteiro" na 71ª Cerimônia do Emmy Awards, a produção audiovisual criada por Craig Mazin dramatiza os eventos em torno do acidente nuclear de 1986 na usina de Chernobil.

Onde assistir: HBO Max

Filme: Bad Roads (2020)



Dirigido por Nataliia Vorozhbyt, o filme apresenta quatro contos que se passam ao longo da fronteira entre Rússia e Ucrânia (Foto: Divulgação)





Dramaucraniano em língua russa dirigido porNataliia Vorozhbyt, o filme apresenta quatro contos que se passam ao longo das estradas deDonbass — fronteira entre a Rússia e a Ucrânia — durante a guerra.



Indisponível nos streamings

Minisérie: Catarina: A Grande (2019)

Helen Mirren interpreta a protagonista da minisérie (Foto: Divulgação)



A vida de Catarina, a Grande, durante seu caso com Grigory Potemkin no final de seu reinado. Escândalos, intrigas e imensos conflitos ambientam a produção de Philip Martin.

Onde assistir: HBO Max

