Doutor Estranho 2: onde assistir, cenas pós-créditos, duração e mais

Sucesso em todos os universos cinematográficos, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vem conquistando espaço entre as grandes produções aclamadas pelos fãs da Marvel. Só em bilheteria o filme já teve a segunda maior audiência global dos cinemas desde o início da pandemia.

Quer saber todos os detalhes e curiosidades do filme que foi pirateado no site pornô XVideos? Confira ao longo do texto onde assistir, as cenas pós-créditos - cuidado com os spoilers -, duração do filme estrelado pelo ator Benedict Cumberbatch e mais.

Doutor Estranho 2: onde assistir?

Começou semana passada a pré-venda oficial de ingressos para assistir no cinema ao tão aguardado longa-metragem que explora ainda mais o conceito de “multiverso”. As sessões e os valores das entradas estão disponíveis nas redes de cinemas brasileiras e no site Ingresso.com.

Doutor Estranho Multiverso do Sexo

Em pouco tempo depois da estreia do filme nas telas dos cinemas nacionais, o longa foi pirateado online no XVideos, com versão dublada e título trocado. Durante o tempo em que esteve na web, foram gerados cerca de 50 mil views.

Doutor Estranho 2: cenas pós-créditos

Clea vivida por Charlize Theron

Resenha do filme feita pelo portal Cosmo Nerd explica a "repentina aparição de Charlize Theron como Clea, personagem inédita do MCU vinda direto das páginas dos quadrinhos da Marvel Comics. Ela avisa sobre os problemas causados no multiverso e, com uma lâmina mágica, faz um rasgo no tecido da realidade e abre um portal, chamando Stephen para ir junto dela - e ele vai".

Bruce Campbell

Ainda de acordo com o Cosmo Nerd, "a segunda cena ficou reservada a uma conclusão de piada plantada por Sam Raimi ao longo do filme, quando America Chavez rouba uma pizza alternativa do universo paralelo que estão visitando e o vendedor da comida, interpretado por Bruce Campbell, tenta agredir a garota para logo sofrer com uma magia punitiva do Doutor Estranho, que consiste no personagem se espancando por três semanas.

A cena, então, mostra o final do feitiço quando o vendedor fica aliviado pelo fim da tortura, olha para a câmera e grita: "acabou!". A expressão serve como uma analogia pelo final da sessão do filme."

E Wanda?

Wanda idealiza uma família com Visão, ficando grávida dos gêmeos Tommy e Billy. O problema é que eles nunca existiram, mas a cena pós-crédito da série revela que há possibilidade dos filhos de Wanda existirem em alguma parte do multiverso. Essa poderia ser uma de suas motivações em "Multiverso da Loucura".

Duração de Doutor Estranho 2: quantas horas dura o filme?

O filme tem duração de duas horas e seis minutos, e conta com a direção de Sam Raimi, diretor responsável por usar e abusar da imaginação nas suas produções, alguns delas, como, Oz: mágico e poderoso, Homem-aranha 1, 2 e 3, e Arraste-me para o Inferno.

Quando Doutor Estranho 2 será lançado no streaming da Disney?



A previsão para o lançamento do filme na plataforma da Disney, segundo o CEO da empresa, Bob Chapek, é no verão dos Estados Unidos deste ano, que acontece entre os meses de junho e agosto. Porém, com o novo lançamento da Marvel, Thor: Amor e Trovão, é possível que a data de estreia de Doutor Estranho 2 seja adiada iguais às produções de Eternos e Shang-Chi, que só chegaram no Disney Plus depois de dois e três meses após irem para o cinema.



Quais filmes eu preciso conhecer antes de assistir Doutor Estranho 2?

Aqui estão cinco produções que farão você entender toda a história sobre o multiverso:

Doutor Estranho 1

WandaVision

Loki

What If

Homem Aranha: Sem volta para casa

O filme também conta com participações de outros personagens do universo Marvel, como Professor Charles Xavier dos Illuminati, Capitã Marvel, e a amada e castigada, WandaVision. Outra importante parte da história é a integração de uma nova personagem nas obras cinematográficas da Marvel, America Chavez, a única que possui o poder de transporte para as outras realidades do multiverso.

Ator Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, está na Calçada da Fama e foi indicado ao Oscar

Em fevereiro de 2022, o ator britânico Benedict Cumberbatch ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, semanas antes da cerimônia do Oscar.

Durante a cerimônia, o protagonista de "Ataque dos Cães" recebeu elogios do chefe dos estúdios Marvel, Kevin Feige, e do cineasta JJ Abrams.

"É uma honra extraordinária", disse à época Cumberbatch, 46 anos de idade, estrela de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Em seu discurso, ele falou sobre as mudanças climáticas, a dor que a pandemia causou às pessoas, e citou a à invasão à Ucrânia, pedindo ações para interromper o ataque.

Cumberbatch foi indicado ao Oscar de melhor ator por seu personagem "Phil Burbank" no faroeste "Ataque dos Cães", dirigido por Jane Campion, mas não ganhou a estatueta.



