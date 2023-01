Streaming: confira séries que estreiam novas temporadas em 2023

Diretamente da quinta fase do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), a 2ª temporada de "Loki'' estreia no segundo semestre de 2023 e promete aprofundar a vida e os conflitos do irreverente vilão conhecido como Deus da Trapaça. O enredo da primeira fase da série e o seu desfecho criaram várias expectativas nos fãs. Entre elas: Loki vai tentar impedir a guerra do multiverso? O próximo filme do Homem-Formiga trará consequências à trama? As gravações foram iniciadas em 2022 e os “marvetes” já estão ofegantes.



Onde assistir: Disney+



Charlotte Ritchie como Kate, Penn Badgley como Joe no episódio 405 de You (Foto: Netflix/Divulgação)



Aos fãs da trama que aborda perseguição atrás de perseguição, uma boa notícia: “You” estará de volta com nova temporada que estreia em fevereiro na Netflix. A quarta fase da história resgatará o casal Joe e Marienne, também protagonistas da última estreia. O cenário deixado na história é ele viajando para Paris e assumindo o nome de Nick, enquanto ela foge com sua filha para a mesma cidade. O pôster da continuação mostra o perseguidor com a Torre Eiffel ao fundo e se refere a Marienne como “aquela que escapou”.

Onde assistir: Netflix

The Crown

A ficção dramatiza a vida da rainha Elizabeth II chega ao fim. Baseado no calendário de produções da série, a sexta temporada de “The Crown” deverá estrear no streaming entre novembro e dezembro de 2023. Com a divulgação de que o final da trama abordará eventos acontecidos até o início dos anos 2000, o público aguarda com excitação a forma como a produção trará a morte de Diana e Dodi Al Fayed, que aconteceu em 1997. Casamentos, outros falecimentos e bodas também são estimados que apareçam história.

Onde assistir: Netflix

Ruptura



Seguindo a proposta de trazer uma realidade distópica para um cenário cotidiano, a nova temporada de “Ruptura” conta com diversos novos personagens de produções já consagradas entre o público. Para adentrar o cotidiano do escritório da Lumon e a polêmica cirurgia de memória, farão parte do elenco pessoas como Merritt Wever (de “The Walking Dead”) e Gwendoline Christie (de “Game of Thrones”). Adjetivada pelos fãs como “A série de 2022”, a expectativa é que tenha a continuação lançada no segundo semestre de 2023.

Onde assistir: Apple TV+

The Witcher



The Witcher (Foto: Susie Allnut/Divulgação)



Tendo a terceira temporada cotada para 2023, “The Witcher” reservou muitos mistérios e teorias sobre a continuidade de sua história. A fantasia estadunidense-polonesa, que segue com questões abertas sobre ter uma divisão na próxima fase, repercute nas redes sociais com inquietações dos fãs. Afinal, quem está por trás das ações de Rience? (assassino da trama). Quais as próximas atitudes dos elfos? (personagens cujos enredos têm causado problemas aos demais). Quem estará em destaque neste novo momento?

Onde assistir: Netflix

Bridgerton



Uma das séries mais populares da Netflix, Bridgerton estará de volta à Netflix com a terceira temporada. Na continuação, a personagem Lady Whistledown terá ainda mais destaque e a história de amor entre Colin e Penelope estará no centro das atenções. Além disso, uma troca de elenco: a Francesca Bridgerton será agora interpretada por Hannah Dodd em vez de Ruby Stokes, devido a outros compromissos de filmagem. Parte do elenco passará por uma reformulação na paleta de cores e na aparência, deixando mistérios sobre novas trajetórias.

Onde assistir: Netflix

Succession



Com quarta temporada programada para o começo de 2023, "Succession", um dos maiores sucessos da HBO Max, está deixando os fãs cada vez mais ansiosos pelos próximos desfechos. A continuação terá 10 episódios, um a mais que a terceira fase da história, e promete seguir com os melodramas familiares e com piadas mesquinhas. Também haverá uma nova formação, desta vez, os filhos de Roy em frente ao pai ao invés da dinâmica de poder Kendall-vs.-Logan. Na internet, uma pergunta geral toma conta dos entusiastas da série: O que será da Waystar Royco com a nova administração?

Onde assistir: HBO Max

Yellowjackets



O drama sobre jogadoras de futebol do ensino médio que se transformam em um selvagens após um acidente aéreo está com a segunda temporada esperada para 2023. Com provocações sobre quanto a uma sobrenaturalidade presente no universo da série, a próxima fase da história promete ainda revelar o segredo que envolve o bebê de Shauna, alvo de muitas teorias dos fãs sobre um possível acontecimento durante os dois tempos que a narrativa apresentou até agora (1990 e 2021).

Onde assistir: Prime Video ou Paramount+

