Inhotim reúne gastronomia e arte contemporânea em festival

Museu na cidade de Brumadinho recebeu edição do Festival Fartura Gastronomia no último fim de semana, unindo arte e chefs renomados em uma paisagem exuberante

Maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), recebeu entre os dias 29 de abril e 1º de maio o Festival Fartura Gastronomia, que reuniu a diversidade de sabores de vários cantos do Brasil. O evento sob o guarda-chuva da Plataforma Fartura teve a presença dos cinco embaixadores gastronômicos do Itamaraty, um de cada região do País: Morena Leite (Nordeste), Janaina Rueda (Sudeste), Manu Buffara (Sul), Saulo Jennings (Norte) e Paulo Machado (Centro-Oeste). Na mediação, Claude Troisgros, que conduziu as discussões com todos sobre a internacionalização da gastronomia brasileira.

“Queremos mostrar o que realmente é essencial na nossa gastronomia, essa comida que abraça, afetiva, que envolve muitas etnias, muitos povos. O Brasil é um caldeirão miscigenado. E a grande discussão sobre como ir a outros países sem ser clichê, mas com verdade”, destaca Carolina Daher, uma das curadoras do projeto, o primeiro da Plataforma Fartura feito presencialmente desde o início da pandemia da Covid-19.

Chef Morena Leite foi uma das atrações do Festival Fartura Gastronomia (Foto: Nereu Jr/ Divulgação)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, mais de 2 mil pessoas circularam pelos espaços abertos aos visitantes do Inhotim nos três dias de festival. Além das discussões com os chefs embaixadores, o público os assistiu cozinhando ao vivo e consumiu os pratos recém saídos do fogo. Destaque para Morena Leite que, ao lado do chef em formação Romário dos Santos, preparou uma carne de fumeiro com feijão verde e banana da terra servida com farofa de beiju. E para Paulo Machado e Lucas Caslu, que promoveram o encontro do arroz Maria Isabel com o carreteiro.

Mas o evento foi além dos chefs renomados. O Fartura Gastronomia também proporcionou oportunidade para circular por outros espaços de riqueza culinária. No Mercearia Fartura, 16 pequenos produtores (oito de Brumadinho e oito de outras cidades mineiras) ofereceram delícias da região para comer na hora ou levar para casa como licores, quitandas, queijo de cabra, temperos, embutidos, pães de fermentação natural, doces e granolas, laticínios, mel, charcutaria, cogumelos, cafés, geleias e chutneys.

"Estamos sempre buscando as nossas raízes e, ao mesmo tempo, pensando no futuro. Estamos muito realizados em retomar os eventos presenciais com um evento deste porte, trazendo esta programação a Minas, que é o berço do projeto”, explica Rodrigo Ferraz, diretor do Fartura.

Festival Fartura Gastronomia foi realizado no Instituto Inhotim (Foto: Nereu Jr/Divulgação)



Inhotim: o deslumbre de arte e natureza

A experiência gastronômica do Festival Fartura Gastronomia foi apenas uma das possibilidades de desfrutar no Inhotim. Ocupando cerca de 140 hectares, o espaço proporciona ao visitante o casamento entre a exuberância da paisagem de uma área verde de Mata Atlântica e Cerrado com algumas das principais peças que compõem a vanguarda da arte contemporânea brasileira e mundial.

Cerca de 30% da área de visitação (42 hectares) é composta por jardins. Ao todo, o Jardim Botânico do Inhotim possui cerca 4,5 mil espécies, algumas delas raras ou ameaçadas de extinção. Para se ter uma ideia da dimensão, das cerca de 2,5 mil espécies de palmeiras existentes no mundo, aproximadamente 1 mil podem ser localizadas neste espaço, onde também são realizados estudos com o intuito de conservar a biodiversidade.

E-mundi reuniu jornalistas de 10 veículos do País no Instituto Inhotim (Foto: E-mundi/ Divulgação)



Do ponto de vista artístico, a grandeza do Inhotim permite a exposição de obras de maior porte que não poderiam estar em museus tradicionais, proporcionando uma convivência simbiótica entre natureza, arte, paisagismo, arquitetura, educação e lazer.

Idealizado pelo empresário de mineração e mecenas Bernardo Paz, o Inhotim dispõe atualmente de 560 obras de 60 artistas de 38 países entre pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, vídeos e instalações. As peças podem ser apreciadas ao ar livre, em meio aos jardins do instituto, ou nas 23 galerias (19 permanente e quatro temporárias).

E-mundi reuniu jornalistas de 10 veículos do País no Instituto Inhotim (Foto: E-mundi/Divulgação)



Destaque para impactantes obras de artistas como Tunga, Cildo Meireles, Hélio Oiticica, Adriana Varejão, Doug Aitken, Marilá Dardot, Lygia Pape, Carlos Garaicoa, Carroll Dunham, Claudia Andujar entre outros.

Nascido no vilarejo onde hoje está situado o Inhotim, o turismólogo Junio César da Silva, 29, não esconde a paixão pela arte e pelo museu ao guiar os visitantes. Filho de uma das cozinheiras da casa de Bernardo Paz, ele viu o Inhotim surgir e se tornar o gigante que é hoje. Segundo Junio, o prazer de estar ali é justamente poder presenciar o encantamento de quem conhece o Inhotim.

E-mundi reuniu jornalistas de 10 veículos do País no Instituto Inhotim (Foto: E-mundi/ Divulgação)



Chef Dailde Marinho: as mãos mágicas da gastronomia do Inhotim

Entre uma galeria e outra, as opções gastronômicas do Inhotim fazem jus à experiência de visitar o local. A chef Dailde Marinho assina os cardápios dos restaurantes do instituto desde a inauguração em 2006, com destaque para o Café das Flores e do restaurante Tamboril. O primeiro, localizado na recepção do instituto, é o ideal para quem está chegando ou acabou de fazer o passeio. A pedida obrigatória é o pão de queijo, que pode ser servido sozinho ou com pernil.

O segundo é um variado buffet de saladas e pratos quentes a preço fixo, com extensa carta de vinhos e uma grande diversidade de sobremesas. A recomendação da própria Dailde, um cordeiro com purê espinafre e banana e farofa de alecrim, são experiências que ficam para sempre na lembrança.

Chef Dailde Marinho assina os cardápios dos restaurantes do Inhotim (Foto: E-mundi/Divulgação)



Mineira de Jequitinhonha, município no vale homônimo, Dailde deixou o local de nascimento ainda adolescente para trabalhar no ramo da gastronomia. Desde então, domina com maestria a arte do preparo de uma comida com cara e sabor de casa, mas com um toque de sofisticação da primeira à última garfada.

Em seu perfil no Instagram, dezenas de fotos ao lado de celebridades, são o principal indício de que Dailde é a principal estrela do Inhotim quando o assunto é gastronomia.

*o jornalista viajou a convite do e-mundi, Encontro Mundial da Imprensa, que reuniu jornalistas de 10 veículos do país



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags