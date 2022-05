Whindersson Nunes comove internautas ao lembrar do falecimento de seu filho

Whindersson Nunes, influenciador e humorista amplamente conhecido nacionalmente e internacionalmente, desabafou nesta sexta-feira, 6, em seu Twitter sobre o falecimento do seu filho Miguel um ano atrás. Prematuro, o bebê nasceu em maio de 2021 e faleceu dois dias depois.

O comediante postou a imagem de um chaveiro no qual tinha sua mão junto da do seu filho. “Vejo gente que teve filho na mesma época que eu tão feliz. Os nenéns tudo crescido, tão bonito, não sinto inveja graças a Deus, mas eu sinto uma saudade do meu filho tão grande que me dói tanto”, disse ele.

pic.twitter.com/wUNEtGeN3P Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 6, 2022

Whindersson trabalha fazendo shows pelo mundo. Ele explica que, para isso, precisa estar bem para fazer com que as pessoas se divirtam. “Preciso descansar. Preciso parar porque eu faço meu show com muito carinho. Eu me dedico muito, e não é fácil fazer uma coisa bem gostosinha de ver por mais de uma hora e achar pouco. É um processo onde conto minha vida, lembro de tudo. Hoje, eu olho pra trás e não vejo mais tantas histórias engraçadas", desabafa ele.

Em dezembro de 2021, o humorista anunciou sua despedida dos palcos no ano de 2022, sem data definida, por tempo indeterminado. Em agosto do ano passado, Whindersson noticiou o fim do seu noivado com Maria Lina, com quem teve seu filho Miguel.

Sobre o assunto "House Of The Dragon": trailer de série derivada de Game Of Thrones é lançado

Percy Jackson: trio protagonista da série do Disney+ é divulgado

Pyong Lee é confirmado na primeira série coreana gravada no Brasil

Rodrigo Mussi "prefere não aparecer por enquanto", afirma irmão

Ex-esposas de Tom Veiga brigam por herança do intérprete do Louro José

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags