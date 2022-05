Percy Jackson: trio protagonista da série do Disney+ é divulgado

Após o anúncio de que Walker Scobell interpretará Percy Jackson na série produzida pelo Disney+, foram revelados novos nomes escalados para compor o elenco do projeto. Annabeth Chase, filha de Atena, será vivida por Leah Sava Jeffries, enquanto o sátiro Grover Underwood será interpretado por Aryan Simhadri.

Leah é conhecida por interpretar Lola na série "Empire", enquanto Aryan fez parte do remake de "Doze é Demais". Já Walker é conhecido por interpretar a versão jovem do personagem de Ryan Reynolds em "O Projeto Adam".

A série é baseada nos livros de Rick Riordan e retrata a mitologia grega em pleno século XXI. A saga literária já havia ganhado dois filmes no passado: "Percy Jackson e o Ladrão de Raios" (2010) e "Percy Jackson e o Mar de Monstros" (2013). No entanto, as produções foram duramente criticadas pelos fãs, pela falta de fidelidade com a obra original.



Uma das principais críticas dos filmes era a idade dos atores escalados, já que no primeiro livro Percy teria apenas 12 anos, enquanto no filme decidiram que o personagem teria 16. Dessa vez a idade não será um problema, já que Walker tem 13 anos e Leah tem 12. Aryan é um pouco mais velho, tem 15 anos.

Outra crítica comum aos filmes era a aparência de Alexandra Daddario. A atriz que interpretou Annabeth tinha o cabelo castanho escuro, enquanto nos livros a personagem era loira. No segundo filme, a produção chegou a corrigir o "erro" ao pintar o cabelo de Daddario de loiro.



Mas se os fãs estavam esperando que o elenco da série fosse mais fiel às características retratadas no livro, eles terão uma surpresa. Leah, a nova Annabeth, é negra e tem cabelos e olhos escuros. Na internet, a decisão dividiu opinião dos fãs. Parte deles escreveu que gostaria que a atriz escolhida tivesse características mais semelhantes às descritas no livro, enquanto outros internautas afirmaram que o que importa é a atuação da atriz.

Já Walker, que interpretará Percy, possui cabelos loiros, enquanto o personagem é moreno nos livros. Ainda não se sabe se o ator irá escurecer o tom para a série ou se continuará loiro.

O episódio piloto será escrito pelo próprio autor dos livros, ao lado de Jon Steinberg. O diretor será James Bobin. Ainda não há previsão para a data de lançamento.

