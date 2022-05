Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte separou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.



Na Netflix, uma das estreias é o filme “A Caminho do Verão” (2022), baseado no livro homônimo de Sarah Dessen. Recém-formada no ensino médio, Auden West foi aceita em uma faculdade e está pronta para dar os primeiros passos em sua vida acadêmica. Mas sua infância foi incomum, e ela não aprendeu várias habilidades que já deveria ter.

A protagonista aceita passar o verão em uma cidade litorânea, na casa de seu pai, que está sempre ocupado por causa do trabalho. Quando conhece o jovem Eli, que também sofre de insônia, os dois iniciam aventuras.

A série de drama "O Som da Magia" (2022) também foi adicionada ao catálogo. A trama protagonizada por Ji-Chank-wook, de “Apaixonados na Cidade”, e Choi Sung-eun mostra o enigma de um mágico misterioso. Ele mora em um parque de diversões abandonado e faz os problemas de uma adolescente desaparecerem, despertando sua esperança.

Já o Disney+ disponibiliza o filme “O Lar das Crianças Peculiares” (2016), longa dirigido pelo diretor Tim Burton. Após a estranha morte de seu avô (Terence Stamp), o jovem Jake (Asa Butterfield) vai para o País de Gales. Lá ele pretende encontrar a srta. Peregrine (Eva Green) para desvendar os segredos da família. Ao chegar no local, ele descobre que há uma fenda temporal, onde a srta. Peregrine vive e protege várias crianças dotadas de poderes especiais, que vão desde um corpo cheio de abelhas até a superforça.

O Amazon Prime Video terá o filme brasileiro “Tarsilinha”, dirigido por Celia Catunda e Kiko Mistrorigo. Longa-metragem é inspirado na obra e na trajetória da artista Tarsila do Amaral (1886 - 1973), uma das principais precursoras da primeira fase do modernismo brasileiro.

Tarsilinha é uma menina de oito anos que embarca em uma jornada para recuperar a memória de sua mãe. A partir disso, a garota precisa encontrar os objetos que foram roubados da caixa de lembranças que pertence a ela. A protagonista, então, vai enfrentar muitos de seus medos em busca da memória e da tentativa de voltar para casa em segurança. No caminho, forma novos amigos e mergulha no “Abaporu” (em referência à famosa obra de Tarsila do Amaral) para reencontrar as lembranças.

No HBO Max, tem o lançamento da primeira temporada da série original "Las Bravas", que aborda a história de uma equipe de jogadoras de futebol. Elas lutam contra todas as dificuldades para alcançar os objetivos.

O time feminino Las Bravas FC será treinado por Roberto Casas, melhor jogador de futebol mexicano que já jogou na Europa. O objetivo do técnico será transformar o grupo de meninas amadoras em profissionais do futebol.

Netflix

sexta-feira, 6

- Os Opostos Sempre Se Atraem

- A Caminho do Verão

- O Som da Magia

Amazon Prime Video

sexta-feira, 6

- The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

- Tarsilinha The Wilds (temporada 2)

- Bosch: Legacy

- O Peso do Talento

Disney +

sexta-feira, 6

- Amazonia Eterna

- O Lar das Crianças Peculiares

HBO Max

sexta-feira, 6

- A escada (1ª Temporada)

- Las Bravas (1ª Temporada)

Belas Artes à La Carte

sexta-feira, 6

- O ídolo caído

- Farol da Solidão

- Francisco, Arauto de Deus

- Ucrânia: a guerra que não termina

- O Contestado: Restos Mortais

Mubi

sexta-feira, 6

- Great Freedom

sábado, 7

- Oslo

domingo, 8

- O Resgate

Paramount +

sexta-feira, 6

- Blaze e os Monster Machines

