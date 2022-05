Pyong Lee é confirmado na primeira série coreana gravada no Brasil

A plataforma de streaming HBO Max produzirá a primeira série coreana no Brasil, intitulada "Além do Guarda-Roupa". Com previsão de estreia para 2023, o projeto traz brasileiros e coreanos no elenco, incluindo Pyong Lee, que aposta no sucesso da série.

A produção é focada na adolescente brasileira Carol (Sharon Blanche). Com ascendência coreana, a jovem possui aversão a tudo que vem do país asiático, devido ao abandono que sofreu do pai, natural de lá. Até que o armário de seu quarto se transforma magicamente em um canal de comunicação com os integrantes da maior banda de k-pop do mundo.

Os astros serão interpretados pelos coreanos Lee Min Wook, Jae Chan, Kim Woojin e Jin Kwon, que vieram ao Brasil especialmente para gravar a série.

Nascido em São Paulo e filho de um imigrante sul-coreano, Pyong tem 29 anos e ficou conhecido por gravar vídeos de hipnose no YouTube, além de ter participado do Big Brother Brasil em 2020.

Ele acredita que a HBO Max fez uma boa aposta com a série. "As séries coreanas estão explodindo e estão bombando no mundo inteiro. Temos como exemplo o sucesso de "Round 6" (Netflix), a série coreana mais vista da história de outra plataforma", comentou para o Splash.

