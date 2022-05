"Cobra Kai": teaser e data de estreia da quinta temporada são divulgados

No teaser, é possível ver um pouco dos desdobramentos do resultado do Torneio Regional realizado na quarta temporada

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 6, o teaser e a data de estreia da nova temporada da série “Cobra Kai”, derivada do universo da franquia “Karatê Kid”. Na prévia anunciada, os personagens lidam com novos desafios após os eventos do ano anterior. Chegando à sua quinta temporada, a produção terá novos episódios a partir de 9 de setembro na plataforma de streaming.

No teaser, é possível ver um pouco dos desdobramentos do resultado do Torneio Regional realizado na quarta temporada. Terry Silver (Thomas Ian Griffith) busca expandir o negócio Cobra Kai e levar seu estilo de caratê para toda a região. Diante disso, com John Kreese (Robert Mark Kamen) preso e Johnny Lawrence (William Zabka) afastado do caratê, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) pedirá ajuda a um antigo rival para tentar derrotá-lo.

“Cobra Kai” é um spin-off da famosa franquia de filmes “Karatê Kid”. A história se desenrola 30 anos depois do torneio de caratê All Valley e reaquece a rivalidade entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Sem levar a vida rica de antes e com um trabalho de meio turno, Johnny decide retomar o local de treinamento Cobra Kai ao ajudar seu vizinho a se defender de bullying.

Ainda sem ter estreado a quinta temporada, “Cobra Kai” tem a sua sexta temporada já em desenvolvimento. Inicialmente, a produção era obra do YouTube, mas foi comprada pela Netflix em 2020 e todos os episódios já lançados estão disponíveis no streaming.



