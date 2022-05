Dia das Mães: veja promoções e lançamentos em restaurantes de Fortaleza

Em comemoração ao Dia das Mães, celebrado neste domingo, 8, o Vida&Arte preparou uma seleção com promoções e lançamentos de restaurantes especiais para a data. Confira na lista abaixo:

American Breafkast do Hard Rock Cafe

A partir das 9 horas do domingo, 8 de maio, o Hard Rock Cafe (HRC) Fortaleza prepara roteiro especial para a festividade. O "American Breakfast" (café da manhã americano, em tradução livre para o português) conta com cardápio variado e atrações musicais. Entre as opções do menu, está Croissant com Manteiga Francesa (R$ 12,90) e mini panquecas (R$ 9,90). Até as 12 horas, terá apresentação da Escola de Música Duetos.

Quando: domingo, 8, das 9 às 12 horas

Onde: Hard Rock Cafe Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Reservas pelo número (85) 3234-2545

Mais informações: @hrcfortaleza

Cesta Pâine

A padaria Pâine Croissanterie oferta uma cesta especial para as mães com seleção dos pães mais pedidos. O item está disponível para retirada nos dias 7 ou 8 de maio, das 7 às 12h, na loja física. O presente conta com 01 Croissant Natural, 01 Mini Croissant banhado com Chocolate, 01 Geleia de Morango, 01 Caixa de Biscoito e mais.

Quanto: R$ 220

Encomendas pelo número (85) 9 8164-0883 e retiradas na Pâine Artesanal (Rua Castro Monte, 899, Varjota), das 7 às 12 horas.

Mais informações: @paineartesanal

Seleção Briejer

A Briejer lançou mais uma versão das caixas de doces. Com design nostálgico, o lançamento tem biscoitos nos sabores Suíço, Italiano, Castanha, Canelinha, Limão e Canela com cobertura de Chocolate (R$ 69). A loja virtual ainda conta com outras opções como a Cesta Redonda (R$ 229,60) e a Cesta Especial (R$ 201,70).

Encomendas por iFood, Rappi e pelo número (85) 98662-6088

Mais informações: @biscoitosbriejer

Tortas Comemorativas

A confeitaria Doce Gula, comandada pela chef Silvia Vasconcelos, disponibiliza no catálogo tortas comemorativas especiais para o Dia das Mães. As opções estão disponíveis nos tamanhos Baby (10 fatias), Pequeno (20 fatias) e Médio (25 fatias). Todos são produzidos com quatro camadas de bolo amanteigado, três recheios e cobertura temática. Outras pedidas são as Tortas Mini (R$ 75), versões limitadas que servem até cinco pessoas. Cada uma vem com três camadas de bolo, dois recheios e coberturas personalizadas.

Mais informações: (85) 98651-3278

Almoço em família

Os restaurantes do Grupo Geppos (Geppos Italiano, Cabaña Del Primo e Misaki) abrem reservas para a data comemorativa. Os pedidos podem ser feitos tanto para o almoço, como para o jantar. O cardápio tem opções diversas de entradas, como o Croquete de Parma e Duo de Mini Brusquetas; de pratos principais, a exemplo do Fetuccine ao Molho Pesto e Ravioli ao Molho Quatro Queijos; e de sobremesas, como o Brigadeiro de Colher e Frutas Flambadas.

Quando: domingo, 8, a partir das 11h

Onde: Shopping Jardins Open Mall (Av. Desembargador Moreira, 1011, Aldeota)

Reservas pelos números: (85) 3433-1048 (Geppos Italiano); (85) 3244- 3691 (Cabaña Del Primo) e (85) 3433-1050 (Misaki)

