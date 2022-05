Vitão lança novo single "Declaração" e encerra ciclo de sua carreira

Na quinta-feira, 5, o cantor e compositor Vitão lançou seu novo single “Declaração” em todas as plataformas digitais. A produção marca o fim de um ciclo na carreira do cantor que, agora, deseja se redescobrir e se reinventar aos 22 anos de idade. O lançamento já veio acompanhado de um clipe com um teor de romance e libertação.

Vitão iniciou sua carreira produzindo covers em seu canal no Youtube no ano de 2016. Em 2018, lançou seu primeiro single, “Tá Foda". No início de 2020, o artista lançou seu primeiro disco, intitulado “Ouro”, composto por dez faixas, com direito a feats com Anitta, Rael, Hodari e Gaab. Em setembro do mesmo ano, o cantor assumiu o relacionamento com a cantora Luísa Sonza, gerando uma repercussão conturbada e negativa nas redes sociais. Atualmente, os dois se encontram solteiros, e o single "Declaração" traz referências a este momento na vida do cantor.

“A canção comunica uma certa virada de página na minha vida. Acho que todos nós estamos passando por essa fase na verdade, principalmente pela saída da pandemia. Passei por um momento muito assombrado na minha vida, muito ódio pela internet, eu fiquei bastante abalado. Agora estou em um momento de me encontrar, de me reerguer e aprender coisas novas”, comenta ele sobre “Declaração”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Seis meses sem Marília Mendonça: relembre lançamentos póstumos

16 músicas para o fim de semana; de Taylor Swift a Juliette

Whindersson Nunes comove internautas ao lembrar do falecimento de seu filho

Vitão afirma que o single é uma declaração para si mesmo, que a letra carrega muitos assuntos que ele mesmo precisa ouvir. Para além, ele confirma que a música também é uma homenagem para os fãs que sempre o acompanharam e “compraram sua ideia”.

“A música é para todos aqueles que me ajudaram, como também para todos aqueles que me atacaram. A pessoa que estava comigo naquele momento, eu e ela, de mão dadas, passamos por uma grande turbulência, mas que hoje, graças a deus, os dois estão seguindo caminhos incríveis e construindo coisas gigantescas”, relembra o artista.

O novo single traz um clima romântico e uma capa com um ar minimalista, na qual está escrito “Declaração” em um papel amassado, mostrando um pouco do teor do seu novo trabalho e de suas novas experiências.

Em Live no Instagram do Vida & Arte do Jornal O POVO, o cantor acrescenta que não mudaria nada do que fez na tentativa de evitar passar pelo que passou. “Hoje eu sou muito grato por tudo o que eu passei, porque me transformou de todas as maneiras, em um ser humano melhor e um artista melhor. Quanto mais porrada a gente toma, mais forte e experiente a gente fica. Está sendo tudo muito bom, aquele sentimento de que eu já fiz dar certo uma vez, então eu posso fazer dar certo mais 100 vezes. Se o que eu passei não tivesse acontecido, talvez hoje eu estivesse em um lugar que eu não gostasse e me tornasse alguém que eu não admirasse. Faz parte e tudo tem um porquê”, desabafa ele.

O cantor e compositor conta que o single também revela o impacto que foi crescer com uma carreira musical e como isso mudou a forma dele ver o mundo e as pessoas. “Quando a gente é criança, existe essa visão de um mundo maravilhoso. Quando eu cresci, eu continuei achando o mundo maravilhoso, mas aprendi que nem todas as pessoas são amorosas, muitas delas tem bastante ódio no coração e isso me comoveu para escrever”, diz ele.

Vitão acrescenta que já havia escrito músicas que traziam desabafos seus em outros trabalhos, como o “Doce 22”, último álbum lançado pela cantora Luísa Sonza. “Eu percebi que muito do que estava entalado na minha garganta eu acabei falando no 'Doce 22', escrevi uma boa parte dele com ela. Aí me dei conta que no meu trabalho mesmo, eu não falava muito sobre isso. E hoje também, já é um momento que eu não quero mais ficar dando muito detalhe, então ‘Declaração’ veio pra acabar com essa fase e para eu iniciar uma nova”, explica ele.

O artista segue fazendo shows pelo Brasil e, nesta semana, no sábado, 7, ele cantará no evento “Na Brisa” junto da Banda Maneva, em Fortaleza. “Galera de Fortaleza, o show vai ser insano, prometo dar a vida no palco. Ainda vou estar com minha banda, o bagulho vai ser lindo e sincronizado. Me aguardem”, diz ele.

Serviço

O que: evento "Na Brisa"

Quando: sábado, 7, às 20 horas

Onde: Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Quanto: pista premium meia R$ 120 – pista premium social R$ 140 – pista premium inteira R$ 240. Venda no site da Bilheteria Digital

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags