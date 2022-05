Estudante cearense é campeã em concurso nacional de estilismo

Melanie Lopes de Carvalho Leite, estudante do curso Designer de Moda da UFC, foi a vencedora de uma das categorias do concurso Lupo Novos Estilistas Brasil; confira

A estudante da Universidade Federal do Ceará Melanie Lopes de Carvalho Leite foi campeã do concurso Novos Estilistas Brasil, realizado pela marca Lupo, na categoria Meias Urban. Entre 250 estudantes de Moda e Designer do Brasil, 12 foram selecionados para desenvolver suas criações em 3 categorias diferentes.

Concurso Novos Estilistas Brasil

O concurso possuía três modalidades: meias no estilo Urban, pijama feminino e pijama feminino infantil. Na primeira etapa da competição, quatro participantes foram escolhidos em cada categoria, sendo três pelo júri da marca e um pelo público através do Instagram.

Na segunda e terceira etapa, os escolhidos de cada modalidade viajaram para Araraquara (SP), sede da marca, onde desenvolveram protótipos de suas criações para serem apresentados em um desfile. Melania Lopes foi a campeã na categoria Meias Urban.

A inspiração de Melanie

As criações que fizeram a estudante cearense vencer o concurso foram inspiradas em gatos. Ela comenta: “Eu sempre amei gatos, foram os animaizinhos com quem eu convivi a vida inteira e criei enormes laços.“

Melanie narra que a sua relação com os gatos sempre foi de cuidado, pois ela e sua mãe são acostumadas a resgatar e ajudar esses felinos. Sobre a sua inspiração para as peças do concurso, a jovem afirma:

“Várias histórias podem ser contadas e eu gosto de criar um visual para ser interpretado e explorado por milhares de mentes criativas. Os gatinhos são a minha maior fonte de alegria e conforto, então eu pensei em misturar e deixar tudo mais fofo e divertido.”

Mais finalistas cearenses do concurso:

Outros três estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) foram finalistas do concurso: na categoria pijama feminino adulto, Luana do Vale Cavalcante e Ludmila Silva de Souza receberão a colocação de segundo e terceiro lugar respectivamente; na categoria pijama feminino infantil, Gleice de Souza Braz obteve a terceira colocação.

Melanie também comentou sobre a importância da representação de estudantes cearenses na final de um concurso nacional:

“É emocionante ter o reconhecimento merecido em uma região tão estereotipada quanto o nordeste, com o preconceito que se tem. A Universidade Federal do Ceará é um lugar onde se abrem portas pro futuro e o nordeste é cheio de pessoas com mentes maravilhosas e que são capazes de coisas incríveis.”

Por fim, a estudante completa:

“É importante que as pessoas se engajem nesses projetos, pois mais artistas do Brasil podem mostrar o valor da arte no mundo e o que ela mostra às pessoas. A arte muda o mundo, ela é inspiradora e é importante que seja vista em todo canto.”



