Johnny Depp x Amber Heard: petição pede saída de atriz de "Aquaman"

Em meio ao embate judicial entre os artistas Amber Heard e Johnny Depp — que teve desdobramentos em abril, quando as partes se encontraram no tribunal —, uma petição pedindo a retirada da atriz do próximo filme da franquia "Aquaman" alcançou mais de 3,4 milhões de assinaturas.

O movimento da petição vem na esteira do mais recente embate judicial entre Amber e Johnny, que tiveram um relacionamento que se desenrolou entre 2012 e 2016 e terminou envolto em acusações mútuas de violência.

Amber já participou de três filmes ligados ao universo da DC Comics, nos quais interpreta a personagem Mera: "Liga da Justiça" (2017), "Aquaman" (2018) e "Liga da Justiça de Zack Snyder" (2021).

"Aquaman 2", continuação do filme de 2018, está previsto para estrear em 2023. Há rumores de que a personagem de Amber aparece por cerca de somente 10 minutos no total no novo longa.

O processo judicial aberto em abril foi movido por Depp em resposta a um artigo de opinião escrito por Amber em 2018 no qual ela aborda, sem citar o nome do ator, as experiências de violência doméstica que sofreu.

