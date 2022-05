Seis meses sem Marília Mendonça: relembre lançamentos póstumos

Há seis meses, no dia 5 de novembro de 2021, o Brasil recebia a notícia do acidente de avião que ocasionou a morte de Marília Mendonça. Mesmo após a tragédia, o legado da cantora continua vivo, tanto por seus hits que continuam sendo destaque nas plataformas digitais, quanto pelo lançamento de feats póstumos.

Na manhã desta quinta-feira, 5 de maio, Marília possui 10 músicas no Top 200 do Spotify. São elas: "Mal Feito - Ao Vivo" (com Hugo e Guilherme), "Vai Lá Em Casa Hoje" (com George Henrique & Rodrigo), "Esqueça-Me Se For Capaz" (com Maiara & Maraisa), "Presepada" (com Maiara & Maraisa), "Cê Tá Preparada - Ao Vivo" (com Tayrone), "Não Sei o Que Lá" (com Maiara & Maraisa), "Todo Mundo Menos Você" (com Maiara & Maraisa), "Motel Afrodite" (com Maiara & Maraisa), "Amava Nada - Ao Vivo" (com Lucas Lucco) e "Troca de Calçada".

Algumas dessas faixas foram lançadas após sua morte, como a parceria com Lucas Lucco e Hugo e Guilherme. Fora da lista, há ainda outros feats póstumos. "Amigos com Derecho", parceria de Marília com Dulce María lançada em dezembro de 2021, foi a primeira música da cantora brasileira gravada em espanhol.

Os vocais da artista também estão presentes em "Calculista", canção de Dom Vittor e Gustavo, dupla em que o irmão de Marília canta. Naiara Azevedo também lançou uma parceria com a cantora, intitulada "50 por cento". De acordo com o G1, há 100 composições de Marília registradas que ainda não foram gravadas.



