Anitta é nova personagem do jogo Free Fire

Free Five fechou parceria com Anitta e a cantora é a nova personagem do jogo. A colaboração será acompanhada de uma música da artista e do nome de "A Patroa"; confira

A Garena, publisher do jogo Free Fire, anunciou nesta quinta-feira, 5, que Anitta será a nova personagem do jogo. A artista, que já havia falado sobre o interesse em expandir sua participação no universo dos games, esteve em todo o processo criativo da colaboração, segundo Garena. A parceria inclui música de Anitta exclusiva para o lançamento.

Free Five com Anitta: o que foi divulgado até agora

De acordo com Garena, a personagem de Anitta terá o nome de “A Patroa” e será uma skin jogável. A artista já havia integrado o universo dos jogos em seu clipe “Modo Turno”, com participação de Luisa Sonza e Pabllo Vittar, a roupa que Anitta vestiu para esse produção foi inspirada em jogos de RPG.

Segundo divulgação do jogo, o nome da música temática da cantora terá o nome “Anitta feat. Free Fire hit song”. Ela estará junto a outras músicas do Free Fire utilizadas no lobby. Mais informações serão informadas posteriormente por Garena.

Free Five: outros artistas que já viraram personagem

Anitta não é a primeira artista a ter sua própria personagem no Free Fire. Antes dela, Alok, famoso DJ brasileiro, já havia se tornado uma das skins mais famosas do jogo. Outros artistas como o DJ KSHMR e o grupo BTS também já fazem parte do jogo.

