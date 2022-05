Rede Cuca abre vagas para cursos de formação, artes e esportes

Matrículas podem ser realizadas no Portal da Juventude. Para o Cuca Pici, as incrições devem ser feitas presencialmente

Novas vagas estão sendo ofertadas na Rede Cuca no mês de maio. Com a inauguração do Cuca Pici, a instituição abriu mais de 970 oportunidades em cursos de formação, artes e esportes. As inscrições podem ser feitas virtualmente pelo Portal da Juventude. Apenas as modalidades do Cuca Pici necessitam de matrículas presenciais no equipamento. Para novos alunos, as inscrições vão ser disponibilizadas a partir desta quinta-feira, 5.

Na seção de formação, são oferecidos cursos de Fotografia e Performance, Libras Básico, Produção e Documentário, Mídias Sociais e mais. Já a área de arte contempla Teatro, Dança e Música. Nos esportes, algumas das modalidades disponíveis são Basquete, Capoeira, Futsal e Ginástica.

Cada aluno pode participar apenas de um curso de formação e/ou uma categoria esportiva por mês. Para a matrícula é necessário fazer o cadastro no Portal da Juventude e ter e-mail e CPF válidos. Caso todas as vagas sejam preenchidas, os interessados poderão ficar no cadastro de reservas para aguardar possível liberação de novos candidatos.

Matrículas para cursos e esportes na Rede CUCA

Onde: No Portal da Juventude e no Cuca Pici (Rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Padre Andrade)

