16 músicas para o fim de semana; de Taylor Swift a Juliette

Não aguenta mais ouvir as mesmas músicas? O Vida&Arte realiza uma seleção com os principais lançamentos todo fim de semana. Na lista desta sexta-feira, 6 de maio, tem trabalhos de Taylor Swift, Juliette, Lady Gaga, Jorge e Mateus e mais! São muitos gêneros e artistas para mergulhar. Confira:

1. Taylor Swift - This Love (Taylor's Version)

Dando continuidade ao projeto de regravar suas próprias músicas, Taylor Swift relançou "This Love", faixa que faz parte do álbum "1989". Essa é a segunda canção do disco lançada pela cantora.

2. Juliette - Cansar de Dançar



Após lançar seu primeiro EP no ano passado, Juliette divulgou seu novo single, onde também assina a composição. Com elementos do piseiro e brega funk, "Cansar de Dançar" fala sobre se jogar na pista de dança sem medo de ser quem é.

Clique aqui para ouvir no YouTube

3. Lady Gaga - Hold My Hand

Lady Gaga lançou "Hold My Hand", música que integra a trilha sonora de “Top Gun: Maverick”. Estrelado por Tom Cruise, o longa estreia dia 26 de maio.

Clique aqui para ouvir no YouTube

4. Jorge e Mateus - Todo Seu



Jorge & Mateus apresentam o novo single “Todo Seu”. A faixa inédita chega com pegada romântica e já está disponível em todas as plataformas de áudio. Além de ser o primeiro lançamento da dupla em 2022, “Todo Seu” é também o primeiro single do próximo álbum dos sertanejos.

Clique aqui para ouvir no YouTube

5. Doja Cat - Vegas

Quem também está em trilha sonora de filme é a cantora Doja Cat. "Vegas" faz parte da cinebiografia "Elvis", com data de estreia para 24 de junho. A música foi apresentada pela primeira vez no Coachella e agora chega nas plataformas digitais.

Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Xand Avião - Aham Ok

Nesta sexta-feira (06), Xand Avião lança a sua nova aposta musical com o single “Aham Ok’’ A faixa é composta por uma sonoridade que mistura o forró tradicional com o piseiro e aborda em sua letra complicações amorosas, onde a frase-título da faixa é usada de forma irônica, na qual o eu lírico apenas finge que acredita no que a outra pessoa diz.

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Jack Harlow - First Class

Jack Harlow lançou o clipe de "First Class" com uma surpresa que movimentou os brasileiros: o vídeo conta com a presença de Anitta. A faixa integra o novo álbum do artista, intitulado "Come Home The Kids Miss You".

Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Di Ferrero - Uma Bad Uma Farra

“:( UMA BAD UMA FARRA :)” é o primeiro disco solo de Di Ferrero, que chega em todas as plataformas de áudio nesta sexta-feira (6). A obra passeia pelo pop alternativo e por várias vertentes do rock – reflexo de tudo que o músico de 36 anos vivenciou com o NX. São 12 canções nas quais ele faz as pazes com o passado, revela seus interesses no presente e indica que pavimentará um futuro brilhante. A faixa título do álbum, “UMA BAD UMA FARRA”, chega ainda com um vídeo performance no canal oficial do artista no YouTube.

Clique aqui para ouvir no Spotify

9. A$AP Rocky - D.M.B.



A$AP Rocky lança seu novo single, “D.M.B.”. A faixa vem acompanhada de um clipe cinematográfico que começa com A$AP Rocky e Rihanna. O vídeo é uma ode às clássicas histórias de amor, com Rocky e Rihanna representando personagens super fiéis vivendo relacionamentos de devoção, mesmo com suas circunstâncias.

Clique aqui para ouvir no YouTube

10. Vitor Kley - Tudo Me Lembra Você



Após o single “O Amor Machuca Demais”, Vitor Kley volta com a novidade “Tudo Me Lembra Você”. A música que bombou os algoritmos do TikTok do cantor, antes mesmo de ser lançada, chega agora nas principais plataformas digitais. “Tudo Me Lembra Você” nasceu já com o arranjo, falsete, levada de violão e riff. “Estou muito feliz, muito ansioso. É o Vitor pop raiz que a galera conhece. Solar, violão e astral. É uma música feita pra galera sair cantando já no primeiro ou segundo refrão ali”, descreve Vitor Kley.

Clique aqui para ouvir no YouTube

11. Simple Plan - Harder Than It Looks

A volta dos anos 2000? Simple lança seu sexto álbum de estúdio, intitulado "Harder Than It Looks". São dez faixas, incluindo as já lançadas "Wake Me Up", "Congratulations", "The Antidote" e "Ruin My Life"

Clique aqui para ouvir no Spotify

12. Giulia Be - FBI

Giulia Be banca a detetive em seu novo clipe "FBI". Na faixa, a cantora brinca sobre investigar a vida de um interesse amoroso e descobrir coisas que não gostaria.

Clique aqui para ouvir no YouTube

13. Charlie Puth - That's Hilarious

Novo clipe de Charlie Puth está no ar! "That's Hilarious" ganhou um vídeo focado nas expressões do ator ao cantar sobre um momento delicado que viveu em 2019 após um rompimento amoroso.

Clique aqui para ouvir no YouTube

14. Vitão - Declaração

Vitão lançou uma nova música, intitulada "Declaração". A faixa reflete sobre o que viveu nos últimos anos e é uma declaração de amor para as pessoas que o acompanharam nos últimos tempos.

Clique aqui para ouvir no YouTube

15. Tove Lo - No One Dies From Love

Com o lançamento de "No One Dies From Love", Tove Lo dá início a uma nova era em sua carreira. A faixa ganha um clipe dirigido pelo duo brasileiro Alaska.

Clique aqui para ouvir no YouTube

16. Vanessa da Mata - Hoje Eu Sei

Vanessa da Mata lança o clipe de “Hoje Eu Sei”, que pertence ao seu sétimo álbum "Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina". Em cenas paradisíacas, dirigidas por Bruno Fioravanti, Vanessa se despe de todos os seus traumas, amarras e dores do passado, para primeiro se amar.

Clique aqui para ouvir no YouTube

