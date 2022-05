Ator de Star Wars reage à foto de Lula: "A força é forte com este homem"

Segurando um sabre de luz, o ex-presidente Lula chamou atenção do ator Mark Hamill, que interpreta Luke Skywalker na franquia "Star Wars". O político compartilhou uma foto com o objeto no Twitter e recebeu o apoio do ator.

"Atenção: a força é forte com este homem!", afirmou Hamill. Desejo a Lula tudo de bom em sua nobre busca", escreveu. Lula agradeceu a mensagem e declarou: "Uma Nova Esperança está chegando", em referência ao título do filme "Star Wars: Uma Nova Esperança" (1977).

A publicação do ex-presidente foi feita no dia 4 de maio, data celebrada pelos fãs de Star Wars por conta do trocadilho em inglês: "May the 4th be with you", que em português significa "que a força esteja com você".

Na foto, foi feita uma montagem com Lula segurando um sabre de luz, arma dos Jedi, uma ordem de guardiões da paz e da justiça que dominam o "lado da luz" da Força.

Attention:THE FORCE IS STRONG WITH THIS ONE!



Wishing @LulaOficial all the best for his noble quest. https://t.co/VWrfCT3wNd — Mark Hamill (@MarkHamill) May 4, 2022

