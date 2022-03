K-pop: Solar, do Mamamoo, lança primeiro mini-álbum "Face"

A cantora Solar, uma das integrantes do grupo de k-pop Mamamoo, lançou seu primeiro mini-álbum "Face", que está disponível em todas as plataformas digitais de música

Solar, uma das integrantes do grupo de k-pop Mamamoo, lançou o primeiro mini-álbum solo “Face” nesta quarta-feira, 16 de março. O disco está disponível em todas as plataformas digitais de música.

No conteúdo, há cinco faixas: “Raw”, “Chap Chap”, “Big Booty”, “Zinggle Zinggle” e “Honey”. Esta última canção é o single, que também teve um videoclipe divulgado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista para a Naver, portal sul-coreano de notícias, a artista falou sobre suas expectativas: “Estou de volta depois de quase dois anos, então estou muito nervosa. Minhas mãos ficam até suando. Esse é o meu primeiro mini-álbum, então me preparei muito. Espero que gostem”.

Durante o processo de produção do disco, ela cita que quis transparecer mensagens de confiança nas letras. “A autoconfiança nos dias de hoje pode se perder por causa dos padrões de beleza impostos pela sociedade, e queria passar uma mensagem de confiança para as pessoas nesse álbum”, cita.

Segundo ela, um de seus maiores objetivos é reencontrar os fãs depois de mais de dois anos de pandemia. “Já faz cerca de dois anos que não me encontrei com os fãs ao redor do mundo devido à covid-19, mas eu quero encontrá-los em uma turnê mundial”, idealiza.

Solar é uma das integrantes do girlgroup Mamamoo, ao lado de Hwasa, Moonbyul e Wheein. O quarteto, que estreou no mercado da Coreia do Sul em 2014, tem várias músicas famosas, como “Aya”, “Hip” e “Dingga”.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto K-pop: Show do BTS é a segunda maior bilheteria dos cinemas no Brasil

Anitta estreia nas paradas da Billboard com a música "Envolver"

Anitta bate recorde e entra no Top 30 do Spotify Global com "Envolver"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute podcast aqui.

Tags