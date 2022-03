Shopping em Fortaleza promove atividades para celebrar cultura kpop e otaku

A partir deste sábado, 12, e durante os fins de semana de todo o mês de março, o Shopping Parangaba promove programação gratuita dedicada aos fãs da cultura geek, otaku e kpoper. O Circuito Fantasy é realizado a partir das 15 horas, no Piso L2, próximo à loja Riachuelo, e o acesso a todas as atividades é gratuito.

O Circuito Fantasy é um evento dedicado ao Circuito Just Dance, conforme a direção do shopping. O evento contará com campeonatos de Just Dance, competição de fantasias, entrevistas, workshops de criação de acessórios, quizzes otakus e shows com cases cosplay.

Sobre o assunto Cantor Pingo de Fortaleza divulga clipe em homenagem às vítimas da Covid-19

Gratuito: Orquestra Contemporânea Brasileira faz show no Cine São Luiz

Festival Férias na PI promove edição especial; saiba como participar

Ana Cañas apresenta tributo a Belchior em Fortaleza neste sábado, 12

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Para o último fim de semana de evento, nos dias 26 e 27 de março, a programação será dedicada aos fãs da cultura coreana com o Circuito Kpop. Serão realizados os "random plays", que são circuitos nos quais os participantes precisam dançar de acordo com as músicas que são escolhidas no modo aleatório, workshops kpopers, quizzes, brincadeiras, além de um concurso Kpop Pocket, para encerrar o domingo.



Serviço

Circuito Fantasy

Quando: Aos sábados e domingos, das 15 às 22 horas

Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba, Piso L2)

Gratuito

Tags