Ana Cañas apresenta tributo a Belchior em Fortaleza neste sábado, 12

Ana Cañas vem a Fortaleza com apresentação na qual interpreta obra de Belchior. Cantora fala ao V&A sobre projeto, atualidade das canções do cearense e reencontro com público

"Não sou feliz, mas não sou mudo / Hoje eu canto muito mais", atesta Belchior na letra de "Galos, Noites e Quintais". A canção é a faixa 13 do disco de releituras da obra do cearense feito pela cantora Ana Cañas e evoca, de certa forma, uma maneira possível de existir neste contexto posterior à chegada da pandemia no Brasil e aos desafios político-sociais enfrentados pelo País nos últimos anos. Apesar dos pesares, a artista 'canta muito mais" na volta aos palcos de Fortaleza no próximo sábado, 12 de março, com o show "Ana Cañas canta Belchior", na Santa Praia.

A menção à pandemia que abre o texto não é apenas por conta do contexto macro pelo qual todo o mundo se viu atravessado a partir de dezembro de 2019, mas em especial porque o projeto de Ana Cañas tem relação forte com o período mais agudo da pandemia no Brasil, já em 2020.

Isso porque a ideia de "Ana Cañas canta Belchior" surgiu, inicialmente, no formato de uma live de quarentena, realizada de maneira espontânea e com intenção de ocorrer de forma pontual. No entanto, o momento gerou frutos diversos que culminam, agora, na apresentação do show no estado natal do compositor sobralense.

Apesar da proximidade à obra de Belchior ter tomado novo e adensado corpo a partir do projeto, Ana já tinha gosto pelas músicas do cearense não apenas de maneira pessoal, mas também profissional, tendo como exemplo a participação dela em tributo ao cearense com as cantoras Taciana Barros e Karina Buhr.

"Eu amo Belchior há muitos anos e já cantava 'Alucinação' nos meus shows. Mas acho que a pandemia trouxe à tona a subjetividade e a genialidade dos versos dentro de uma moldura existencial nesse contexto. Sinto que seus versos são extremamente atuais e falam direto ao coração", reconhece a cantora.

A live dedicada às canções do artista cearense foi um sucesso, chegando a somar mais de 500 mil visualizações, e levou ao que Ana define como um "movimento muito bonito" empreendido pelo público tanto dela quanto de Belchior. "As pessoas me pediram para gravar o disco após a live e ainda fizeram uma vaquinha para arrecadar fundos para que eu pudesse gravá-lo. Foi muito emocionante", recupera.

O disco — que foi lançado ao longo em 2021 dividido em diferentes EPs —, traz 14 faixas, como a já citada "Galos, Noites e Quintais" e ainda "Sujeito de Sorte", "A Palo Seco", "Apenas Um Rapaz Latino-Americano" e "Na Hora do Almoço". "Escolhi as minhas favoritas, mas sobraram ainda muitas outras! O universo de canções dele é muito rico e foi difícil fazer essa escolha", compartilha Ana.

A trajetória artística da cantora já é marcada, desde o início, por releituras célebres do cancioneiro brasileiro, como "Eu Amo Você", escrita pela dupla Cassiano e Sílvio Rochael e reconhecida na voz de Tim Maia. A experiência do mais recente projeto, porém, é um passo a mais neste sentido e ganha relevos importantes na carreira dela, uma vez que "Ana Cañas canta Belchior" é a primeira experiência da artista sendo totalmente intérprete.

"Acho que a canção escolhe a gente. Porque há que se ter uma relação profunda nessa escolha, metafísica e poética. Trazer os versos de outros compositores e passá-los por um portal pessoal requer entendimento e vivência", compreende Ana, que ainda brinca: "É tipo um match".

Para o show cantando Belchior, a cantora adianta ao Vida&Arte estar "ansiosa" pela oportunidade de interpretar canções do cearense no estado natal do artista. "Eu tô muito feliz e ansiosa! O Ceará é a terra do Belchior e isso traz uma responsabilidade. Mas conheço o público de Fortaleza e sempre fui recebida com muito carinho e amor, por isso acho que vai ser muito especial", acredita.

Questionada sobre quais músicas terão um gosto especial a mais ao serem apresentadas nas terras de Belchior, Ana lista destaques: "Difícil escolher alguma canção mais forte, mas 'Coração Selvagem', 'Como Nossos Pais' e 'Fotografia 3x4'... Nessas o meu coração bate acelerado quando canto. Vai ser difícil segurar as lágrimas", confessa.

O show deste sábado ganha ares ainda mais emocionantes não somente por ser o primeiro encontro presencial do projeto com o público cearense, mas também por marcar o reencontro da própria Ana Cañas com Fortaleza, ainda mais após o longo período de parada de atividades culturais na pandemia. A apresentação havia sido anteriormente agendada para janeiro de 2022, mas teve que mudar de data por conta do contexto da pandemia.

"Ana Cañas canta Belchior", então, ganha maior profundidade por ser uma noite de encontros e reencontros importantes tanto para a artista quanto para o público que a acompanha. Reforçando a emoção da troca presencial, Ana celebra a experiência

"Tem sido muito emocionante mesmo. Foram dois anos árduos pra nós da música. Sentimos falta do encontro, da troca, do estar e ser. Então voltar a receber o afeto presencialmente é algo indescritível, ecoa forte e com esse repertório — tão atual e contundente, mais ainda", reforça.

Ana Cañas canta Belchior

Quando: sábado, 12 de março, às 21 horas

Onde: Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3343)

Quanto: R$ 180 (inteira)

Ingressos e infos: bit.ly/AnaCanasCantaBelchior

