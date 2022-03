Grupo editorial Condé Nast suspende operações na Rússia

O grupo editorial americano Condé Nast anunciou a suspensão de suas operações na Rússia, onde publica há mais de 20 anos a edição russa da famosa revista de moda Vogue, devido ao conflito na Ucrânia.

"Decidimos suspender no momento todas as nossas operações editoriais com a Condé Nast Rusia", escreveu o CEO do grupo, Roger Lynch, em um comunicado.

"Seguimos chocados e horrorizados com a violência sem sentido e a trágica crise humanitária na Ucrânia (...) É fundamental que possamos produzir nossos conteúdos sem risco para a segurança de nossos funcionários", afirma a nota, em referência à recente aprovação por parte do governo russo de novas leis de censura.

A edição russa da revista Vogue é publicada na Rússia desde 1998. Também são publicadas as revistas GQ, GQ Style, Tatler, Glamour e AD.

Muitas marcas de moda e luxo anunciaram a suspensão das atividades na Rússia, como Chanel, Hermès, Prada e LVMH.

Os produtos de luxo estão isentos das sanções, mas muitas empresas decidiram fechar suas lojas na Rússia.

