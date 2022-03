Bruna Marquezine chora ao ser confirmada no elenco de filme da DC; veja

Bruna Marquezine participará do elenco do filme "Besouro Azul", baseado nas histórias em quadrinhos da DC Comics

Bruna Marquezine foi confirmada no elenco do filme “Besouro Azul”, baseado nas histórias em quadrinhos da DC. Ela, que interpretará uma das personagens principais, compartilhou em suas redes sociais o momento em que descobriu que trabalharia no longa-metragem.

Em uma conversa com o diretor Ángel Manuel Souto, ele questiona se a atriz gostaria de participar da produção. Depois disso, a brasileira começa a chorar.

“Eu ainda preciso responder a pergunta?”, emociona-se. “Bem, acho que, legalmente, você precisa”, o diretor brinca, entre risos. Bruna responde: “Eu ficaria tão agradecida, tão feliz”.

Ángel Manuel Souto, então, afirma que a equipe estava feliz em tê-la no elenco. De acordo com ele, havia muitas atrizes boas para o papel, mas os profissionais acreditam que Marquezine seria a pessoa perfeita.

“Eu queria poder dizer alguma coisa agora, mas eu preciso de tempo para processar. Eu prometo que trabalharei muito para alcançar suas expectativas”, ela diz.

Após finalizar a ligação, Bruna Marquezine gravou um pouco de sua reação, em que aparece emocionada e chorando.

“Sendo bem sincera, acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia, e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo”, escreveu em uma publicação no Instagram.

“Mas finalmente eu posso dividir com vocês: uma brasileira em um filme de super-herói da DC?! E essa brasileira sou eu? Quê?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente para uma menina que nasceu em Duque de Caxias”, continuou na postagem.

“Muito obrigada aos que me acompanham pela torcida, pelo apoio e carinho. Obrigada aos fãs da DC pelo acolhimento! Prometo voltar aqui pra falar mais sobre essa conquista e sobre esse projeto incrível assim que eu me recompor! Dedicação, comprometimento e integridade sempre são recompensados”, finalizou.



