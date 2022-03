Estação das Artes deve ser entregue no final de março

Movimento do Governo estadual, que inclui a inauguração da Estação das Artes, busca o máximo de entregas antes da saída de Camilo Santana do Governo para disputa ao Senado

Com a chegada de março, o governador Camilo Santana (PT) vem em um intenso movimento para entregar o máximo de obras e projetos até o próximo dia 2 de abril, data limite para a saída do político da administração para disputar uma vaga ao Senado Federal. Na lista de entregas previstas, o Vida&Arte apurou que a intenção do Governo do Estado é inaugurar um dos principais equipamentos culturais prometidos pela gestão Camilo nas próximas semanas: a Estação das Artes Belchior, no Centro da Cidade.

Complexo cultural que ocupa a área da antiga Estação João Felipe e entorno, a Estação reunirá a Pinacoteca do Estado do Ceará, o Centro de Gastronomia e Cultura Alimentar, o Centro de Design do Ceará, o Mercado Criativo do Ceará e as sedes da Secretaria da Cultura e do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico.

A reportagem procurou a assessoria da Secretaria da Cultura do Estado demandando informações sobre a situação das obras da Estação — que começaram oficialmente em 2019 e que estavam 88% executadas até dezembro do ano passado — e a previsão de entrega do equipamento, mas não obteve retorno oficial.

No entanto, o Vida&Arte apurou que a intenção é inaugurá-lo no final deste mês. A previsão já foi dada anteriormente pelo próprio governo do Estado ao longo de 2021 e até em janeiro de 2022, mas falas públicas do próprio governador e apurações de bastidores feitas pela equipe do O POVO nas últimas semanas reforçam a informação.

Reuniões internas, por exemplo, vêm ocorrendo na Secult para definir a data de inauguração. Além disso, desde fevereiro a Estação das Artes vem figurando nas “listas” das obras que Camilo deverá entregar ainda no exercício do cargo.

Em 8/2, por exemplo, o colunista Eliomar de Lima informou que o governador entregaria um “pacote de obras” com “pelo menos seis de grande impacto urbano na Capital, incluindo a Estação. Camilo também cita com destaque o equipamento em coletivas de imprensa, como aquela que ocorreu no Cumbuco no último dia 3 de março e foi noticiada pelo O POVO.

De maneira mais frontal, outra fonte que corrobora a movimentação e adiciona uma possível data de entrega oficial do novo equipamento é um vídeo postado pelo Secretário de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura de Fortaleza Ferruccio Feitosa (PDT) no último dia 8 de fevereiro.

Nele, o gestor mostra uma visita às obras da Estação das Artes e cita a data de 25 de março como previsão da inauguração. A obra, apesar de estadual, foi realizada em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos ficou responsável pela iluminação pública da área viária, das praças e do entorno do complexo.







Além da Estação das Artes, outros equipamentos culturais têm entrega prevista para este ano: o Museu da Imagem e do Som — que, conforme o Vida&Arte também apurou, deve reabrir no mesmo período que a Estação será inaugurada —, o Centro Cultural do Cariri e a Casa de Antônio Conselheiro. As inaugurações se somam aos investimentos da gestão de Camilo Santana no setor cultural.

O projeto da Estação das Artes tem gênese pelo menos desde 2011, quando ainda na gestão Cid Gomes foi apresentada a ideia de instaurar a Pinacoteca do Estado na área da Praça da Estação, no Centro, em galpões da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA). O projeto foi ampliado, oficializado e concretizado, já no governo Camilo, como o complexo da Estação das Artes, que ocuparia a desativada Estação João Felipe e seu entorno.



