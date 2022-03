Spotify fica fora do ar nesta terça, 8; usuários reclamam na internet

O Spotify, plataforma de streaming de música, ficou fora do ar nesta terça-feira, 8 de março; usuários fizeram reclamações na internet

Usuários relatam que o Spotify, uma das principais plataformas de streaming de música, está fora do ar na tarde desta terça-feira, 8 de março.

Nas rede sociais, pessoas reclamam que suas contas foram desconectadas e que não conseguem mais fazer o login. A situação aconteceu, principalmente, nos aplicativos para celular, mas o Spotify continua funcionando no computador.

O problema entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, com mais de um milhão de tweets na rede social. “Spotify, eu não sei viver sem música, minha vida é movida por música, volta agora, por favor”, pediu um usuário. “Por favor, Spotify, reage, eu preciso terminar meu dia”, reclamou outro.

“Spotify fechou sozinho e eu fiquei louca achando que tinham cancelado meu login. Entrei no Twitter e fui nos assuntos do momento: Spotify caiu. Obrigada, Twitter, por ser a melhor rede social do mundo, te amo”, escreveu outro perfil.



