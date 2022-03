Ed Motta pede desculpas após críticas polêmicas a Raul Seixas: "vergonha"

O cantor e produtor Ed Motta publicou um vídeo em seu canal do Youtube para pedir desculpas a Raul Seixas

O músico, compositor e produtor Ed Motta pediu desculpas a Raul Seixas nesta terça-feira, 8 de março. O carioca se envolveu em polêmicas depois de criticar e xingar o cantor de “Metamorfose Ambulante”.

“Eu fiz uma live de sete horas de duração aqui no YouTube, que inicialmente era uma brincadeira. Brincadeira essa inspirada no que eu vinha fazendo no Instagram e que tem esses milhares de cortes”, começou.

“As pessoas pensam que eu estou ali falando sério: ‘faça isso, não coma picanha, não coma pizza com borda de catupiry’. É claro que isso é cheio de ironias, né? É cheio de ironias com coisas que eu posso achar engraçado, e você pode achar engraçado uma outra coisa (...). Mas o que eu venho aqui falar é que, nessa live de sete horas, eu falei sobre diversas coisas. Não são sete minutos, são sete horas”, justificou-se.

Ele afirmou que, no dia após finalizar a transmissão ao vivo, percebeu que o que havia falado de Raul Seixas poderia gerar problemas. “Eu fiquei triste de verdade, triste mesmo. Eu não estou em busca de mais likes, mais seguidores, mais quantidades de shows, vender mais discos... Nunca estive em busca disso”, explicou.

De acordo com Ed Motta, suas críticas sobre o mercado da música continuam. Entretanto, pediu desculpas pela maneira que falou de Raul Seixas. “Peço perdão pela forma agressiva e grosseira que falei do Raul Seixas. Eu posso ter uma opinião sobre ele, posso ter uma crítica sobre ele pelo fato de ele ter sido produtor de discos. Eu tenho críticas a quem é produtor de discos, eu tenho direito a isso. O motivo (do perdão) não é porque os fãs gritaram, é por vergonha, por tristeza”, ressaltou.

Ele disse que ficou mais envergonhado depois que a filha de Raul Seixas se pronunciou. “Eu fiquei triste com duas coisas muito importantes. Antes de ler o depoimento da filha dele, que foi a cajadada final de tristeza e de vergonha… Eu estava dentro da minha estupidez, inocência e sinceridade”, desculpou-se.

“Eu peço perdão a você e a toda a família do Raul Seixas pela forma como eu falei desse artista que eu conheci uma vez pessoalmente em uma situação totalmente adversa. Não tenho nada contra a pessoa dele. O que eu falei é uma outra coisa que eu estou errado em abrir o microfone e esbravejar para o planeta”, afirmou.

Entenda a polêmica

A polêmica começou quando Ed Motta xingou Raul Seixas em uma live: “Era uma p*ta de uma merda, cara. Ruim para c*ralho musicalmente. Ruim para c*ralho em tudo”.

“Eu não tenho medo de falar de Raul Seixas por uma coisa: ele tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Foi funcionário de gravadora, ou seja, ele trabalhou contra os colegas, então, f*ck. Eu não tenho medo nenhum de falar contra Raul Seixas”, falou.

Ele continuou a proferir xingamentos: “Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então, esse cara é um idiota. Um funcionariozinho de gravadora, gravando uns discos de m*rda”. Ainda falou dos fãs do cantor de “Metamorfose Ambulante”: “E nego vem com 'Toca, Raul!'. Que p*rra é essa, bicho? Um cara desqualificado de tudo, p*rra!”.

Após essa situação, a filha do cantor de “Metamorfose Ambulante”, Scarlet Seixas, respondeu às críticas em entrevista ao Portal N10. “Há um lugar para todos os artistas na mesa de banquete da música. Não vejo Ed Motta nesta mesa, pois a escolha dele é degradar alguns dos maiores artistas. A história me faz questionar sua autenticidade”, reflete.

Ela também falou sobre a relação de seu pai com o jazz, um dos ritmos que Ed Motta canta. “Artistas de jazz precisam ser embaixadores dessa música, às vezes incompreendida. É sempre muito personalizado e tudo sobre quem é o músico. Raul adorava e apreciava jazz – mas simplesmente não era sua forma de expressão”, explicou.



