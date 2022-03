Projeto oferece cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes

O Projeto Musicou acontece em Fortaleza com o objetivo de oferecer educação musical a jovens. As atividades, que são gratuitas, serão focadas em crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.

Os cursos serão: iniciação musical, canto coral, percussão e acordeon. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 14 de março, e podem ser realizadas no Theatro José de Alencar ou em formato on-line.

As aulas ocorrerão no contraturno do horário escolar, sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 13h30min às 16h30min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, serão 143 vagas divididas em quatro cursos. Os estudantes não precisam de conhecimento prévio nem possuir instrumentos musicais.

“O objetivo da Sustenidos é levar a nossa experiência cultural, educacional e social para outros lugares fora de São Paulo. E continuar mostrando que a música é um poderoso instrumento de identidade, inclusão e transformação”, ressalta Alessandra Costa, diretora executiva da Sustenidos, em texto divulgado para a imprensa.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Estação das Artes deve ser entregue no final de março

Juliette revela que se despediu ao descobrir aneurisma: "Foi um milagre"

Projeto Musicou

Quando: às terças e quintas, das 13h30min às 16h30min

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Inscrições: a partir de segunda-feira, 14, no Theatro José de Alencar ou on-line

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags