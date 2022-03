Apenas 9% dos direitos autorais distribuídos vão para mulheres, aponta UBC

A União Brasileira de Compositores (UBC) divulgou a quinta edição do relatório anual "Por Elas Que Fazem a Música"

No Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira, 8 de março, a União Brasileira de Compositores (UBC), divulga o relatório “Elas que Fazem a Música”. Neste levantamento, a associação traça um panorama do espaço das profissionais femininas no mercado fonográfico brasileiro.

A quinta edição da publicação revela um cenário ainda desigual: apenas 9% dos direitos autorais arrecadados são direcionados às mulheres. Entre os 100 compositores brasileiros com maior arrecadação no exterior, somente 13 são compositoras.

A proporção de mulheres com renda nos principais segmentos também continua baixa e semelhante aos anos anteriores: 11% no digital; 14% na rádio; 7% em shows; 5% em televisão aberta; e 7% em televisão fechada.

A participação de profissionais femininas no processo de criação musical é outra área que permanece similar: 8% são autoras; 16% são versionistas; 14% são intérpretes; e 7% são produtoras fonográficas.

Dentro da União Brasileira de Compositores, houve oito mil novos associados em 2021. Destes, 18% são mulheres. No total, elas representam 16% do quatro total de integrantes.

“Entendemos a importância de gerar dados, pesquisas e estudos para o nosso mercado como ferramenta de inteligência. Apesar de todos os desafios, as mulheres persistem e, pouco a pouco, vêm ocupando seus espaços”, afirma Mila Ventura, gerente de Comunicação da UBC e coordenadora do relatório, em texto publicado no site da associação.

