Globoplay em março: série sobre Elza e Garrincha, novela Sonho Meu e mais

Luiza Ester

O Globoplay, serviço de streaming brasileiro, anuncia as novidades deste mês de março na plataforma. Séries, documentários e novelas passam a integrar o catálogo. Entre os destaques, está o documentário seriado "Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas". A história aborda o relacionamento entre a cantora Elza Soares (1937-2022) e o futebolista Mané Garrincha (1933-1983).

A série "Elza & Mané" passeia por temas como preconceito, alcoolismo, violência doméstica, perseguição política e luto. Produção original Globoplay, a obra tem direção de Caroline Zilberman, com a parceria de Rafael Pirrho no roteiro.

A novela "Sonho Meu" (1993) também chega ao catálogo da plataforma. A obra tem Patrícia França, Leonardo Vieira, Carolina Pavanelli e Fábio Assunção no elenco. Na trama, Claudia tenta reconstruir sua vida após perder a guarda da filha. Ela conhece os irmãos Lucas (por quem se apaixona) e Jorge (que quer conquistá-la). Avó dos dois acaba se tornando sua grande rival na novela.

Outra novela será "Que rei sou eu?" (1989), com Edson Celulari, Giulia Gam e Natália do Valle no elenco. No reino imaginário de Avilan, conselheiros invadem o palácio da rainha Valentine e tomam o poder. O episódio acontece depois da morte do rei Petrus II. Jean Pierre, príncipe bastardo, lidera um grupo de revolucionários contra os invasores. As produções integram o projeto de resgate de clássicos da dramaturgia do Globoplay.

Mais episódios da série "The Good Doctor" são adicionados ao serviço de streaming. Aos fãs da produção, a primeira parte da quinta temporada chega com exclusividade à plataforma. Na sequência, está o casamento entre Shaun (Freddie Highmore) e Lea (Paige Spara). Os episódios também contam com novas histórias da equipe do Hospital San José St. Bonaventure.

O documentário original "Domingão com Huck: A História da História" (2022), que também estará disponível no Globoplay, acompanha os desafios do apresentador ao assumir a faixa de programação dos domingos da televisão brasileira.

Outro documentário exclusivo é "Os Príncipes e a Imprensa" (2021), sobre como a nova geração da realeza britânica, William e Harry, tem lidado com os relacionamentos diante da imprensa.

Globoplay em março

01/03

- Chicago Med (temporada 6)

- Chicago Fire (temporada 9)



03/03

- A Mentira (temporada 1)



04/03

- Elza e Mané - Amor Em Linhas Tortas



07/03

- Na Corda Bamba (temporada 1)



14/03

- Que Rei Sou Eu?



28/03

- Sonho Meu

Lançamentos sem data definida

- The Good Doctor (temporada 5, parte 1)

- NCIS Los Angeles

- A Ilha da Fantasia (temporada 1)

- Domingão com Huck: A História da História

- Amar Demais (temporada 1)

- O Clube

- Dough: O ganha-pão

- Os Príncipes e a Imprensa

- La Garçonne: Dupla Identidade

- Os Últimos Dias de Gilda

- Balthazar T2

- For Life – Lutando por Justiça T2

- SWAT T3



