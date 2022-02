Amazon Prime Video em março: veja lançamentos de filmes e séries

Mais de 20 títulos estarão disponíveis no Amazon Prime Video em março. Alguns dos destaques são "Meu Filho" e "Turma da Mônica: Lições"

O Amazon Prime Video anunciou todos os filmes e séries que chegam ao seu catálogo em março. No primeiro dia do mês, haverá o lançamento do longa-metragem “Meu Filho”, dirigido por Christian Carion.

Edmond Murray é um pai que viaja constantemente a trabalho e, por isso, não tem tempo para ficar com sua família. Ele, entretanto, recebe a ligação de sua ex-esposa, que diz que seu filho de sete anos está desaparecido.

Após ter negligenciado sua relação com a criança, ele se sente culpado e fará de tudo para encontrar o menino. Outros nomes do elenco são Claire Foy e Tom Cullen.

Mais produções também estarão disponíveis a partir do dia 1º de março. São elas: “Greed: A Indústria da Moda”, “Os Pinguins de Madagascar”, “O Bebê de Rosemary”, “Shrek”, “Jornada nas Estrelas: O Filme” e “A Firma”.

“Turma da Mônica: Lições” será uma obra disponível exclusivamente no streaming. Na segunda aventura da turma do bairro Limoeiro, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão esquecem de fazer o dever de casa e decidem fugir da escola. Entretanto, uma série de problemas acontece.

Mônica, por exemplo, muda de colégio por uma decisão dos pais. Ela faz novos amigos, mas sente saudades de seu grupo anterior. Assim, Cebolinha elabora um plano “infalível” com os outros dois membros da turma do bairro do Limoeiro para trazer a garota de volta para o convívio diário deles.

Outro longa-metragem que chegará à plataforma será “Respect: A História de Aretha Franklin”. A biografia protagonizada por Jennifer Hudson acompanha a cantora Aretha Louise Franklin desde sua infância até o fim de sua carreira.

Em sua trajetória, ela se tornou um ícone da música. Com sua voz, performou canções como “A Natural Woman” e “Respect”. Também ficou conhecida por sua luta em prol dos direitos das mulheres e dos afrodescendentes.

Na loja do Amazon Prime Video, os usuários poderão adquirir vários títulos recentes, como "Casa Gucci", "Spencer" e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa".

Amazon Prime Video em março

01/03

- Meu Filho

- Greed: A Indústria da Moda

- Os Pinguins de Madagascar

- O Bebê de Rosemary

- Shrek

- Jornada nas Estrelas: O Filme

- A Firma

04/03

- The Boys Presents: Diabolical

- Star Trek: Picard (temporada 2)

- Vigaristas em Hollywood

- Creed: Nascido Para Lutar

- Creed II

- Rocky

- Rocky II

- Rocky III: O Desafio Supremo

- Rocky IV

- Rocky V

- Rocky Balboa

10/03

- Harina

11/03

- Upload (temporada 2)

- Eiffel

- Turma da Mônica: Lições

18/03

- Águas Profundas

- Infiltrado

25/03

- As Trambiqueiras

- Respect: A História de Aretha Franklin

- RoboCop

Loja Prime Video

02/03

- Fuga da Morte

03/03

- Casa Gucci

- Família Monstro 2

09/03

- Pânico

22/03

- Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

24/03

- Spencer



