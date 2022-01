Morre Elza Soares: relembre músicas de sucesso da cantora

Elza Gomes da Conceição, cantora e compositora brasileira conhecida como Elza Soares, nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de junho de 1930. Aos 91 anos de idade, a artista morreu hoje, 20, em casa por causas naturais, deixando um vasto legado de canções gravadas.

Ao longo de sua carreira, foi eleita, em 1999, pela Rádio BBC de Londres, como a cantora brasileira do milênio, além de estar na lista das 100 maiores vozes da música brasileira, segundo a Rolling Stone Brasil. A cantora lançou 34 discos com canções que remetem a diversos estilos da música nacional e internacional, como samba, funk, além do jazz, música eletrônica e hip hop.

Para os fãs de Elza, sua voz é um patrimônio da cultura nacional, sendo o nome da cantora símbolo de resistência, dado o teor das diversas canções que foram interpretadas por ela. Era frequente em suas músicas a abordagem de temas como a opressão e o preconceito em todas as suas formas: social, racial e de gênero.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Elza Soares morre aos 91 anos; cantora faleceu de causas naturais

Elza Soares morreu no mesmo dia que Garrincha

Elza Soares, que morreu hoje, declarou torcida a Linn da Quebrada do BBB

Morre Elza Soares: 10 músicas de sucesso da cantora

A Carne: Elza pediu para gravar versão da música composta por Seu Jorge em 2002. A cantora via a letra da canção como um hino contra o racismo estrutural no Brasil Maria da Vila Matilde: essa canção é um hino feminista e trata da violência contra a mulher, buscando dar voz aos movimentos pelos direitos das mulheres sem que tenham de se submeter a qualquer forma de violência. Mulher do Fim do Mundo: a letra dessa música é um ode à história de Elza e uma homenagem a todas as mulheres. Eu Bebo Sim: acostumada a quebrar padrões e estereótipos, Elza Soares regravou o sucesso 'Eu Bebo Sim' após o falecimento de Elizeth Cardoso. Espumas Ao Vento: essa canção ganhou fama na voz de Elza Soares quando a música compôs a trilha sonora do filme Lisbela e o Prisioneiro (2003). O Que Se Cala: a poesia dessa música traz reflexões sobre a história do Brasil e dos problemas sociais do país e a luta do povo. Libertação: canta em parceria com BaianaSystem e Virgínia Rodrigues, a música fala de esperança. A Coisa Tá Preta: cantada por Elza e MC Rebecca, a canção busca ressignificar um dizer comum no país, de modo a denunciar o racismo no Brasil. Negão Negra: a música é interpretada por Elza e pelo cantor Flávio Renegado e como já diz a letra, é "um protesto contra o racismo estrutural, barra pesada". Banho: composta por Tulipa Ruiz, a canção foi gravada por Elza Soares em parceria com o grupo Ilú Obá De Min e é um dos sucessos mais recentes da cantora.



Tags