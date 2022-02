Star Plus em março: veja os lançamentos de filmes e séries no streaming

O Star+ anunciou todos os títulos que chegarão ao seu catálogo em março. Um dos destaques é a série “How I Met Your Father”, baseada na popular sitcom “How I Met Your Mother”.

Sophie (Hilary Duff) conta ao seu filho a história de como conheceu seu pai. A protagonista e narradora retorna ao ano de 2021, quando seu grupo de amigos tentava se estabelecer na carreira e descobrir mais sobre as próprias individualidades. Ela mostra como é se apaixonar na época dos aplicativos de namoro.

Outro conteúdo disponível será “The Dropout”, com Amanda Seyfried (“Mamma Mia!”) no papel principal. Baseada em fatos reais, trama foca em Elizabeth Holmes, uma empreendedora em biotecnologia que funda a empresa Theranos.

Ela tinha uma trajetória profissional extraordinária, principalmente, por causa de sua ambição de seus sonhos com a fama. Mas, após se tornar uma das mais jovens bilionárias do mundo, perde tudo de um dia para o outro.

“Life & Beth” também é uma das produções audiovisuais exclusivas do Star+, Beth (Amy Schumer) tem uma vida considerada a ideal: é distribuidora de vinho, mantém um relacionamento estável e mora em um bom lugar em Manhattan.

Entretanto, um incidente lhe obriga a confrontar o próprio passado. Por meio de flashbacks que retornam à sua adolescência, percebe os caminhos que trilhou e tenta reconstruir seu futuro.

Star+ em março

02/03

- 9-1-1 (temporada 5)

03/03

- The Dropout

04/03

- Fresh

09/03

- How I Met Your Father

- Outlander (temporada 6)

16/03

- Os Simpsons (temporada 30)

- O Beco do Pesadelo

18/03

- Life & Beth

- Bios: Vidas que Marcaram a Sua

- Sex Appeal

23/03

- Não Foi Minha Culpa México

- The Resident (temporada 5)



