"Euphoria" se torna a segunda série mais assistida da HBO

"Euphoria", que tem Zendaya como protagonista, atingiu a marca de 6,6 milhões de espectadores no último episódio da segunda temporada

“Euphoria” se tornou a segunda série mais assistida da HBO e fica atrás somente de “Game Of Thrones”. As informações foram confirmadas pela emissora e divulgada pelo portal estadunidense Variety.

O seriado criado por Sam Levinson atingiu uma média de 16,3 milhões de pessoas por episódio. 6,6 milhões de usuários ao redor do mundo assistiram o fim da segunda temporada, lançado no domingo, 27 de fevereiro.

O streaming também identificou que quase 100% das pessoas que viram a primeira temporada também assistiram aos primeiros quatro episódios da segunda parte.

“Euphoria” atingiu outra marca recentemente: tornou-se a série mais comentada da década - até o momento - com mais de 34 milhões de comentários no Twitter dos Estados Unidos.

Com Zendaya (“Duna” e “Homem-Aranha Sem Volta para Casa”) no papel principal, série mostra uma adolescente que luta contra seu vício em drogas. Apesar de ter uma rede de apoio entre seus amigos e familiares, ela continua a ter recaídas.

Em meio a essa situação, a jovem se apaixona por Jules (Hunter Schafer), com quem vive um romance. O enredo, que é contado em primeira pessoa, também mostra as trajetórias de outros personagens que lidam com problemas diferentes, como relacionamentos, pais abusivos, tráfico de drogas.



