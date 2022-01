Elza Sores foi obrigada pelo pai a casar com apenas 12 anos de idade

A cantora e compositora Elza Soares morreu nesta segunda-feira, 20, de causas naturais. Ela teve uma vida pessoal marcada por dificuldades e tragédias, começando pela interrupção de sua infância, quando seu pai a obrigou que se casasse aos 12 anos. De seu primeiro marido, Lourdes Antônio Soares, a artista herdou o sobrenome pelo qual ficou reconhecida. Aos 21 anos, Elza já era viúva, com a união durando menos de uma década.

Filhos de Elza Soares

Aos 13 anos, Elza engravidou do primeiro filho. Ao todo, ela deu à luz a sete ou oito crianças (o número exato é incerto). Ainda recém-nascidos, seus dois primeiros filhos morreram devido à fome: sofriam de desnutrição. Com a morte precoce dos bebês, ambos nem chegaram a ser batizados.

Além desses, Elza viu a morte de outros dois filhos, perdendo quatro dos que trouxe ao mundo. Garrinchinha, fruto único do casamento com o jogador de futebol Garrincha, morreu em 1986, em decorrência de um acidente de carro. O último filho que a artista enterrou foi Gilson que, aos 59 anos, faleceu por complicações de uma infecção urinária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A artista também teve uma filha sequestrada por um casal de sua confiança Ela chegou a se encontrar com a criança que perdeu quando a menina já estava adulta.

Sobre o assunto Morre Elza Soares: confira músicas de sucesso recente da cantora

Artistas lamentam morte de Elza Soares nas redes sociais

Elza Soares, que morreu hoje, declarou torcida a Linn da Quebrada do BBB

Casamento de Elza Soares com Garrincha

Elza Soares viveu um famoso relacionamento com o futebolista Mané Garrincha entre os anos 1962 e 1982. Eles se conheceram em um treino do Botafogo, clube que o jogador representava à época, meses antes da Copa do Mundo de 1962.

Na ocasião do romance, ele já era casado e Elza namorava o músico Milton Banana. Ambos, então, passaram alguns meses se relacionando às escondidas, até que, em 1966, Garrincha se separou da esposa e se casou com a cantora.

Coincidentemente, a morte da cantora, que tinha 91 anos, aconteceu hoje, 20 de janeiro de 2022, exatamente 39 anos depois do falecimento de Garrincha, que também se foi deste mundo no dia 20 de janeiro.



Mais sobre Elza Soares

Sobre o assunto Políticos prestam homenagens à cantora Elza Soares

Elza Soares enfrentou a morte de 4 filhos e teve uma filha sequestrada

Morre Elza Soares: relembre músicas de maiores sucessos da cantora

Tags