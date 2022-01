Artistas lamentam morte de Elza Soares nas redes sociais

Elza Soares faleceu nesta quinta-feira, 20 de janeiro, aos 91 anos, por causas naturais. A artista, considerada uma das grandes vozes da música brasileira, recebeu homenagem de muitos artistas nas redes sociais.

Caetano Veloso escreveu: “Elza Soares foi uma concentração extraordinária de energia e talento no organismo da cultura brasileira. Tendo sido fã de sua voz e musicalidade desde os meus anos de ginásio, tive a honra de ser procurado por ela quando de sua iminente decisão de abandonar a carreira e/ou o Brasil. Fui capaz de convencê-la a ficar porque entendi que aquilo era uma espécie de pedido de socorro”.

Ele lembra que, por causa disso, compôs o samba-rap “Língua” e a convidou para cantar a parte melódica. “Assim ela voltou a cantar e a receber atenção. Voltou à televisão e, depois, figuras tão díspares quanto Lobão e Zé Miguel Wisnik fizeram questão de trabalhar com ela. Recentemente jovens músicos paulistanos (e ao menos um carioca que vive em Sampa) têm feito com ela o que ela merece”, afirmou.

A cantora Zélia Duncan ressaltou que Elza Soares faleceu no mesmo dia que Garrincha, com 39 anos de diferença. “Elza Soares se foi, no mesmo dia de Garrincha... chove tão forte lá fora. Não há gota que não sinta”, disse.

A artista Maria Rita também fez uma homenagem em suas redes sociais. “Uma perda facilmente estimável: descansa uma das maiores do nosso país, representante da resistência e resiliência de seu povo. Dona Elza, missão cumprida! E agora começa a nossa missão: celebrá-la sempre! Que seja recebida em festa, essa incrível mulher de Luz”.

A banda Skank foi outra que escreveu: “Grande perda pra música brasileira! Elza Soares deixou um legado incrível, que pra sempre será lembrado. Descanse em paz, eterna rainha!”.

A cantora, que foi o tema dos desfiles da Mocidade Independente em 2020, ganhou agradecimentos da escola de samba. “És a estrela! Seu povo esperou tanto pra revê-la! E reviu! Reviu o seu amor Independente passar na avenida da forma mais linda possível! Você foi uma das maiores deste país. Só podemos agradecer por tudo. Obrigado, Deusa”.

