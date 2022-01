Morre Elza Soares: relembre músicas de maiores sucessos da cantora

Elza Gomes da Conceição, cantora e compositora brasileira conhecida como Elza Soares, nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de junho de 1930. Aos 91 anos de idade, a artista morreu hoje, 20, em casa por causas naturais, deixando um vasto legado de canções gravadas.

Ao longo de sua carreira, foi eleita, em 1999, pela Rádio BBC de Londres, como a cantora brasileira do milênio, além de estar na lista das 100 maiores vozes da música brasileira, segundo a Rolling Stone Brasil. A cantora lançou 34 discos com canções que remetem a diversos estilos da música nacional e internacional, como samba, funk, além do jazz, música eletrônica e hip hop.

Para os fãs de Elza, sua voz é um patrimônio da cultura nacional, sendo o nome da cantora símbolo de resistência, dado o teor das diversas canções que foram interpretadas por ela. Era frequente em suas músicas a abordagem de temas como a opressão e o preconceito em todas as suas formas: social, racial e de gênero.

Se acaso você chegasse

No meu chateau e encontrasse

Aquela mulher que você gostou

Será que tinha coragem

De trocar nossa amizade

Por ela que já lhe abandonou?

Eu falo porque essa dona

Já mora no meu barraco

À beira de um regato

E de um bosque em flor

De dia me lava a roupa

De noite me beija a boca

E assim nós vamos vivendo de amor

