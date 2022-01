Elza Soares, que morreu hoje, declarou torcida a Linn da Quebrada do BBB

Post da artista comemorando a entrada de Linn no BBB no Twitter foi seu último em vida. Cantora Elza Soares morreu aos 91 anos hoje, quinta, 20, de causas naturais

A cantora Elza Soares, que morreu aos 91 anos de idade hoje, quinta-feira, 20 (20/01), havia declarado sua torcida no Big Brother Brasil (BBB 22) para a cantora Linn da Quebrada, participante do grupo camarote do reality da TV Globo. "Minha Linn entrou no 'BBB'. Arrebenta, menina. Te amo", dizia o post no Twitter da artista, que acabou sendo o seu último em vida na rede social.

Sobre o assunto Elza Soares morre aos 91 anos; cantora faleceu de causas naturais

Elza Soares morreu no mesmo dia que Garrincha

Artistas lamentam morte de Elza Soares nas redes sociais

A equipe de Linn lamentou o falecimento de Elza através de tweets. "É com muita tristeza que recebemos a notícia de que a nossa rainha Elza Soares partiu. Ela, a mulher do fim do mundo, cantou até o fim. Sua voz ecoará em todas nós para a eternidade", comentou o perfil da rapper no Twitter. "Sua voz e seu legado, são de uma importância incomensurável na vida de todas nós e da nossa mami Linn, que sempre foi tão generosamente recebida e acolhida por ela. Aos familiares, amigos e fãs, nossos sentimentos!", finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Elza e Linn participaram de um projeto juntas, o "Meu Bairro, Minha Língua", do Museu da Língua Portuguesa. Em parceria com o músico Dino D'Santiago, houve lançamento de uma música, uma websérie e um clipe - todos farão parte do acervo da instituição, que fica em São Paulo. O último lançamento de Elza foi o álbum "Planeta Fome", em 2019.

Confira o tweet feito por Elza Soares em apoio a Linn da Quebrada:

Confira a nota de falecimento divulgada pela equipe de Elza Soares:

“É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”, diz o comunicado, assinado por Pedro Loureiro, Vanessa Soares, familiares e Equipe Elza."

Tags