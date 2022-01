Políticos prestam homenagens à cantora Elza Soares

A morte da cantora foi comunicada pela assessoria, que informou que Elza faleceu de causas naturais, em sua casa, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 20

Políticos de todo o Brasil usaram seus perfis nas redes sociais para homenagear a cantora Elza Soares, que morreu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos. A artista, ícone do samba, foi destacada como "uma das maiores" do País.

"Perdemos hoje uma das maiores cantoras de todos os tempos, a voz de um Brasil que é liberdade, potência e beleza. Descanse em paz, Elza Soares. Obrigado por tudo", lamentou o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ).

Perdemos hoje uma das maiores cantoras de todos os tempos, a voz de um Brasil que é liberdade, potência e beleza. Descanse em paz, Elza Soares. Obrigado por tudo. pic.twitter.com/yBYKmPQt0f Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 20, 2022

Elza Soares veio do planeta fome, como ela mesmo dizia, para nos oferecer sua voz, seu talento, coragem, resistência, solidariedade e identidade com nosso povo. Mulher, negra, brasileira, guerreira, para sempre em nossa lembrança — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 20, 2022

O país está em luto. Morreu Elza Soares, uma das grandes vozes da música brasileira.



Elza respirou luta, viveu intensamente, enfrentou as injustiças e virou um símbolo de força.



A mulher do fim do mundo cantou até o fim. Meus sentimentos aos fãs e amigos. pic.twitter.com/4jMydTVAmn — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) January 20, 2022

A partida foi comunicada pela assessoria da cantora, que informou que Elza faleceu de causas naturais, em sua casa, no Rio de Janeiro. "É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais", diz a nota.

O senador Humberto Costa (PT-BA) manifestou seus sentimentos à família, amigos e fãs da artista. "Todo o nosso sentimento à família, aos amigos e fãs de Elza Soares, mulher guerreira e engajada, uma das maiores cantoras da história do nosso país, com reconhecimento mundial. Que perda enorme para o Brasil. #Luto"

Todo o nosso sentimento à família, aos amigos e fãs de Elza Soares, mulher guerreira e engajada, uma das maiores cantoras da história do nosso país, com reconhecimento mundial. Que perda enorme para o Brasil. #Luto — Humberto Costa (@senadorhumberto) January 20, 2022

"Símbolo da autenticidade brasileira", escreveu o cearense José Guimarães (PT).

Símbolo da autenticidade brasileira, Elza Soares deixa uma enorme saudade em nós. Minha solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de dor. Ela engrandeceu a MPB. pic.twitter.com/0eHCNlPWvz — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 20, 2022

Elza Soares partiu. Reverencio a sua vida, a sua arte e o seu talento. A sua voz encantava a todos nós. Uma mulher de horizontes e de um cantar universal, defendendo seu povo contra o racismo e as injustiças. Meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas da música. — Senador Paulo Paim (@paulopaim) January 20, 2022

A cantora e compositora Elza Soares morreu aos 91 anos nesta quinta-feira (20/01). A notícia foi dada por familiares em conta nas redes sociais. Nosso pesar e solidariedade à família, amigos e fãs da inesquecível cantora Elza Soares. pic.twitter.com/ZgeD47XGUt — Alvaro Dias (@alvarodias_) January 20, 2022

"Obrigada por tanto, Elza! Nenhuma mulher deveria passar pelo que você passou. Você lutou, renasceu e transformou de forma forte, bela e poética o nosso país e a vida das que vieram depois de você. Vá em paz Mãos dadas", escreveu a deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

Obrigada por tanto, Elza! Nenhuma mulher deveria passar pelo que você passou. Você lutou, renasceu e transformou de forma forte, bela e poética o nosso país e a vida das que vieram depois de você. Vá em paz pic.twitter.com/Sey1V57VCA — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) January 20, 2022

Elza Soares leva consigo uma parte da nossa história. Uma parte imensa da cultura e da construção do nosso povo. Foi através dela que brasileiros e brasileiras cantaram, dançaram, RESISTIRAM! É triste, dói. Mas no final das contas, ela ficará aqui, em nós. Elza Soares VIVE! pic.twitter.com/nPYhDe3E4P — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 20, 2022 Recebi, com muita tristeza, a notícia de que Elza Soares nos deixou, aos 91 anos de uma vida marcante. Sua voz, sua música, sua energia, seu exemplo e sua luta jamais serão esquecidos. Descanse em paz, Elza, e muito obrigado por tudo! Minha solidariedade à família e aos amigos! pic.twitter.com/dCEDzwOhA7 — Alessandro Molon

Tags