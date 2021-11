Gusttavo Lima chora ao homenagear Marília Mendonça durante show

Marília morreu no dia 5 de novembro em um acidente de avião, que também vitimou outros dois passageiros, o piloto e o copiloto

Durante o show deste sábado, 27, Gusttavo Lima se emocionou ao cantar “Estrelinha” em homenagem à cantora Marília Mendonça. O evento aconteceu em São José do Rio Preto, em São Paulo e contou com mais de 35 mil pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gusttavo chorou ao cantar o trecho: "Quando bater a saudade olhe aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, a minha casinha”. Marília faleceu no dia 5 de novembro em um acidente de avião, que também vitimou outros dois passageiros, o piloto e o co-piloto.

Morre Marília Mendonça: últimas notícias





Sobre o assunto Morre Marilia Mendonça: famosos lamentam acidente com a cantora

Morre Marília Mendonça: conheça história de um dos maiores nomes do sertanejo

Marília Mendonça morre e deixa filho pequeno de 1 ano

Morre Marília Mendonça: jornalistas do O POVO falam ao vivo sobre acidente

Políticos de todo o País lamentam morte da cantora Marília Mendonça

Morre Marília Mendonça: relembre gravação de DVD em Fortaleza

Morre Marília Mendonça: quem são as outras vítimas do acidente?

Camilo Santana lamenta a morte de Marília Mendonça: "mulher forte"









O cantor já havia se emocionado antes ao homenagear Marília. Em sua primeira apresentação após a morte da cantora, Gusttavo também cantou a mesma música e lembrou de Marília com afeto. O show aconteceu no dia 10 de novembro, em Itaituba, no Pará.

A canção “Estrelinha” foi gravada pela dupla Di Paullo & Paulino junto com Marília Mendonça, em 2018.



Tags