Emmy Internacional 2021: Brasil sai da premiação sem troféu

Ontem, segunda-feira, 22 de novembro, aconteceu em Nova York, Estados Unidos, a 49ª cerimônia do International Emmy Awards, premiação destinada a programas e profissionais de televisão. O evento teve Angélica e Luciano Huck no time de apresentadores, além do jornalista Felipe Santana, correspondente da Globo nos Estados Unidos.

Cinco produções brasileiras concorreram a um troféu, mas o País não levou nenhum. Quatro desses trabalhos pertencem a Globo, sendo elas a novela "Amor de Mãe", a série "Diário de um Confinado", a minissérie do Globoplay "Todas as Mulheres do Mundo" e o documentário "Cercados". A Netflix Brasil também estava concorrendo com a produção "Emicida: Amarelo - É Tudo Pra Ontem" na categoria "Melhor Programação Artística".

"Amor de Mãe", novela das 21h da TV Globo, foi interrompida em 2020 devido os protocolos de segurança adotados para conter a pandemia de Covid-19. Mas em 2021, a produção conseguiu retornar. A trama foi protagonizada por Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo. Escrita por Manuela Dias, a produção não levou o troféu, que ficou para a novela chinesa "The song of glory".

A série "Diário de um Confinado" tem duas temporadas e foi estreou em 2020. A trama acompanha um homem de 40 anos e classe média, vivido por Bruno Mazzeo, que tenta absorver a nova realidade em tempos de Covid-19. A produção disputava a categoria "Melhor Série de Curta Duração", vencida por "Inside", da Nova Zelândia.

A minissérie do Globoplay "Todas as Mulheres do Mundo", protagonizada por Emílio Dantas, apresenta a vida boêmia do arquiteto Paulo, enquanto mergulha em diversas paixões. A produção concorria em "Filmes e Minisséries para TV", categoria vencida pela norueguesa "Atlantic crossing".

"Cercados", que concorria na categoria de documentários, apresenta o trabalho da imprensa em uma luta contra o negacionismo durante a pandemia de Covid-19. A categoria foi vencida pelo tailandês "Hope Frozen: A Quest To Live Twice".

"Emicida: Amarelo - É Tudo Pra Ontem" mescla animações, entrevistas e os bastidores do álbum "Amarelo", do rapper Emicida, lançado em 2019, além de contar a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos. O trabalho concorria na categoria "Melhor Programação Artística", vencida pelo francês "Kubrick by Kubrick".



Ao todo, o Emmy 2021 teve 11 categorias e o Reino Unido foi o país que mais levou prêmios, vencendo três categorias, com Hayley Squires, de "Adult Material", que foi consagrada "Melhor Atriz", David Tennant, de "Des", como "Melhor Ator" e com a versão britânica de "The Masked Singer" em programa de entretenimento não roteirizado.

Confira a lista completa de vencedores do Emmy Internacional 2021:

Programação de arte: Kubrick by Kubrick (França)

Atriz: Hayley Squires - Adult Material (Reino Unido)

Série de curta duração: Inside (Nova Zelândia)

Programa de horário nobre nos EUA em idioma estrageiro: 21º Grammy Latino

Documentário: Hope Frozen: A Quest To Live Twice (Tailândia)

Entretenimento não roteirizado: The Masked Singer (Reino Unido)

Filmes e minisséries para TV: Atlantic crossing (Noruega)

Ator: David Tennant - Des (Reino Unido)

Novela: The Song Of Glory (China)

Comédia: Call My Agent (França)

Drama: Tehran (Israel)

