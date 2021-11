Vila das Artes abre inscrições para oficinas sobre palhaçaria em novembro

As oficinas "Iniciação à Palhaçaria para Crianças", e "Corpo e Palhaçaria - Quedas e Cascatas" estão com inscrições abertas durante a semana

A Escola Pública de Circo da Vila das Artes abriu inscrições para oficinas gratuitas e circenses que ocorrem em novembro e dezembro. Uma delas é “Corpo e Palhaçaria - Quedas e Cascatas”, que será ministrada por Felipe Abreu, integrante do Laguz Circo.

Com aulas presenciais sempre aos sábados, entre 27 de novembro e 18 de dezembro, o artista apresentará as principais ferramentas cômicas, como quedas, golpes e cascatas. O público-alvo são os artistas que já atuam com palhaçaria e desejam ter mais conhecimentos na área. A idade mínima é de 14 anos.

Também há “Iniciação à Palhaçaria para Crianças”, com Chico Guerra, ator formado pela Escola de Arte Dramática da Universida de São Paulo (USP) e pela SP Escola de Teatro. Ele fará uma introdução sobre a linguagem circense para as crianças.

Ainda apresentará o universo aos pequenos, por meio dos jogos do palhaço, e mostrará algumas técnicas de improvisação, além da relação com o espaço e os objetos a partir de atividades coletivas.

A Vila das Artes estava com inscrições abertas para “Maquiagem Artística”, com Lua Hartamanova, mas o formulário foi fechado neste domingo, 22. As pessoas podem se inscrever para “Corpo e Palhaçaria - Quedas e Cascatas” e “Iniciação à Palhaçaria para Crianças” até os dias 25 e 26, respectivamente.

Cursos de Palhaçaria

Corpo e Palhaçaria - Quedas e Cascatas

Quando: aos sábados, de 27 de novembro a 18 de dezembro, das 9h às 13 horas

Onde: na Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)

Inscrições: até quinta-feira, 25, por meio de formulário virtual

Iniciação à Palhaçaria para Crianças

Quando: de 22 a 26 de novembro, das 15h às 18 horas

Onde: na Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)

Inscrições: até sexta-feira, 26, por meio de formulário virtual



