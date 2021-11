Angélica e Luciano Huck serão apresentadores do Emmy Internacional

A 49ª cerimônia do International Emmy Awards, premiação destinada a programas e profissionais de televisão, terá Angélica e Luciano Huck como apresentadores. O evento está marcado para amanhã, segunda-feira, 22 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos.

"Uma honra apresentar parte da noite de gala do “49th International Emmy Awards”. A premiação mais importante da televisão mundial", escreveu Luciano nas redes sociais. Além do casal, o evento terá outro brasileiro como apresentador, o jornalista Felipe Santana, correspondente da Globo nos Estados Unidos

A cerimônia também terá a participação do britânico Chiké Okonkwo, os americanos Danielle Moné Truitt, Brian d’Arcy James, Piper Perabo, Aidan Quinn, Vanessa Williams, Wilson Cruz e o rapper Method Man, os canadenses Emeraude Toubia e Joshua Jackson e o escocês Brian Cox.

Cinco produções brasileiras estão concorrendo a um troféu e quatro delas pertencem a Globo, sendo elas a novela "Amor de Mãe", a série "Diário de um Confinado", a minissérie do Globoplay "Todas as Mulheres do Mundo" e o documentário "Cercados". A Netflix Brasil também está concorrendo com a produção "Emicida: Amarelo - É Tudo Pra Ontem" na categoria "Melhor Programação Artística".

Em 2020, a premiação aconteceu em formato online devido a pandemia de Covid-19. O ator Cauã Reymond foi um dos apresentadores, que revelou o resultado da categoria "Melhor Minissérie" diretamente da Praia da Joatinga, no Rio de Janeiro.

