‘Lulli’: Novo filme com Larissa Manoela estreia em dezembro na Netflix

A atriz Larissa Manoela será a protagonista do próximo filme nacional da Netflix. “Lulli”, escrito por Thalita Rebouças e por Renato Fagundes, estreia no dia 26 de dezembro na plataforma de streaming.

A comédia romântica acompanha a história de uma estudante de medicina que sonha em ser a melhor cirurgiã do mundo. Ela está determinada a alcançar seus objetivos e não deixará nem seu ex-namorado atrapalhar os planos.

Mas tudo muda quando leva um choque de um aparelho de ressonância magnética. O acidente faz com que Lulli comece a ouvir os pensamentos de outras pessoas. Ao mesmo tempo que tem seu lado positivo, também passará por vários perigos de saber sempre o que os outros estão pensando.

Também estão no elenco: Sérgio Malheiros, Amanda de Godoi, Vinícius Redd, Yara Charry, Nicolas Ahnert, Paula Possani, Gabriel Contente, Ana Mangueth e Carlos Artur Thiré.

Esse é o terceiro filme de Larissa Manoela em parceria com a Netflix. Ela já protagonizou títulos como “Modo Avião” e “Diários de Intercâmbio”.

Nas redes sociais, a atriz convidou: “Tô muito animada! A mensagem que o filme passa, sobre escutar mais as pessoas, tem tudo a ver com a vibe de reflexão no fim do ano, viu”.



