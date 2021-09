Luiza Nobel, Alice Caymmi e Mel Mattos participam do Festival Ecléticos

Se “música” e “natureza” fossem dois artistas, qual canção resultaria dessa parceria? A partir dessa união, o Ecléticos Livre Festival realiza edição comemorativa on-line, aos sábados, entre 25 de setembro e 16 de outubro. Entre as atrações, estão os shows virtuais de Alice Caymmi, Luiza Nobel, Mel Mattos, Tiê, banda Dunarey, Isabela Moraes e Bruna Ene, gravados no palco do Theatro José de Alencar (TJA).

As transmissões acontecem pelo canal no YouTube e pelo Instagram da WM Cultural. A programação contempla ainda o painel “Economia Criativa em Tempo de Pandemia: Criação e Empreendedorismo”. Já os podcasts, com os temas “A reinvenção nos Festivais” e “Cultura, Cidadania e Meio Ambiente”, estarão disponíveis no serviço de streaming Spotify.

O Festival Ecléticos comemora seus cinco anos de existência na Cidade. Com a temática “Música feat. Natureza”, a ideia é transportar para o formato on-line a essência das edições anteriores, realizadas em espaços abertos de Fortaleza, como o Parque Estadual do Rio Cocó e o Parque Adahil Barreto. Durante as apresentações no TJA, por exemplo, plantas em vasos foram espalhadas no lugar da plateia, como se estivessem assistindo ao repertório dos artistas.

Quando ainda era possível aglomerar, antes da chegada da pandemia da Covid-19 ao Brasil, o festival unia musicalidade à consciência ambiental e social, com ações de coleta seletiva, distribuição de mudas de plantas e transporte gratuito para a juventude fortalezense.

Segundo o produtor cultural William Mendonça, idealizador do Ecléticos, o festival já mobilizou mais de 40 mil pessoas ao longo de sua história. Mas como traduzir esse diálogo com o público para o virtual? “A gente mantém, agora com a linguagem audiovisual, o caráter plural do evento. Esses encontros estéticos têm um papel político. Por meio das obras, encontramos o fortalecimento da nossa arte e existência. Fazer um festival on-line é sinônimo de ressignificação e transformação, mas também é uma oportunidade de nos desafiarmos”.

Com realização da WM Cultural, o Ecléticos tem apoio da Enel e do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Estado. O evento conta, também, com a promoção da Nova Brasil FM 106.5 Fortaleza, emissora do Grupo de Comunicação O POVO que comemora três anos de atuação neste 2021.



Programação

25 de setembro

10 horas: podcast Ecléticos Livre EP 1 – “A reinvenção nos Festivais: Sustentabilidade novos rumos”, no Spotify

2 de outubro

10 horas: podcast Ecléticos Livre EP 2 – “Cultura, Cidadania e Meio Ambiente”, no Spotify

15 horas: painel “Economia Criativa em Tempo de Pandemia: Criação e Empreendedorismo”, com Tiê, Valmir Lins, André Brasileiro e William Mendonça, no YouTube

16 horas: palestra

9 de outubro

16 horas: programa show com atrações musicais, no YouTube

16 de outubro

16 horas: programa show com atrações musicais, no YouTube

Festival Ecléticos

Quando: aos sábados, entre 25 de setembro e 16 de outubro

Onde: YouTube

Mais informações: @festivalecleticos



