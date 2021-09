Mano Brown discute temas como fé e religião com pastor Henrique Vieira

Convidado do podcast Mano a Mano, pastor Henrique Vieira fez parte da criação da Igreja Batista do Caminho no Rio de Janeiro

Após receber nomes como Lula e Karol Conká, o rapper Mano Brown convida o pastor Henrique Vieira para um papo no podcast Mano a Mano, que estará disponível no Spotify a partir de amanhã, 23. Em conversa pautada por reflexões e poesias sobre a vida e a fé, o líder do Racionais MC’s divide experiências com Henrique, que fez parte da criação da Igreja Batista do Caminho no Rio de Janeiro.

"Eu sou do berço do candomblé. Quando eu nasci, minha mãe era do candomblé, mas estudei em colégio Adventista e, quando saí, tinha tudo isso comigo. Aí eu preferi ficar neutro, respeitando os dois," destaca Mano Brown, apontando ser um "aprendiz de todas as religiões".

Mano detalha ainda estar vivendo processo de fortalecimento da própria fé. "Não há um povo no mundo que não diga que Ele existe. Ele existe, ponto. Isso fortaleceu minha fé, estudando arqueologia e história, e teologia de quebrada também", conta. O racismo na religião e na sociedade brasileira é outro ponto desse papo. "Conforme a religião afro foi sendo demonizada, todas as músicas de batuque e de origem da batucada sofreram com preconceito. Foi a demonização da batucada", comenta o rapper. "Eu queria lembrar que essa demonização não é aleatória, no dado, no acaso, é fruto do racismo. (...) O Evangelho é dos oprimidos, o problema é que ele é interpretado pelos opressores", completa Henrique Vieira.



Ao longo da temporada, o tema religião voltará a aparecer, porém em outra perspectiva. Mano Brown receberá Rodrigo Silva, que é arqueólogo, teólogo, Professor da UNASP e curador do Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. O Original Spotify Mano a Mano vai ao ar toda quinta-feira. Ao todo, são 16 episódios, em um debate com personalidades do esporte à política, da música à religião.

