Rihanna divulga trailer da Savage X Fenty Show e comenta sobre novo álbum

Após o fim do Victoria's Secret Fashion Show, Rihanna tem preenchido o vazio deixado pelo evento com um ato que une moda e música . No dia 24 de setembro estreia na Amazon Prime Video o Savage X Fenty Show Vol. 3, o fashion show da grife de lingerie da cantora. Na coletiva de imprensa, Rihanna foi questionada sobre seus planos além da moda e a artista revelou detalhes sobre seu próximo álbum.

Combinando moda e música, o show terá performances de Ricky Martin, Daddy Yankee, Nas, Normani, Bia, Jade Novah e Jazmine Sullivan. Outras celebridades como a modelo brasileira Adriana Lima, Gigi Hadid, Troye Sivan e Vanessa Hudgens participam do evento desfilando.

Fundada em 2018, a Savage X Fenty fez sucesso com a proposta de ser uma marca que abraça a diversidade e a inclusão. “Queremos que as pessoas tenham uma boa aparência e se sintam bem. Queremos que você se sinta sexy e se divirta sendo assim”, disse Rihanna.

Na coletiva de imprensa do show, Rihanna aproveitou para dar spoilers sobre seu novo álbum. "Você não vai esperar o que você vai ouvir. O que você sabe sobre Rihanna, não é o que você vai ouvir", declarou. "Eu estou realmente experimentando. Música é como moda. Você deveria poder brincar, eu deveria poder vestir o que eu quiser, e eu trato música da mesma forma. Estou me divertindo e vai ser completamente diferente", afirmou.

Confira o trailer de Savage X Fenty Show:





