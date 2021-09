Viiixe: festival com Xand Avião e Zé Vaqueiro celebra o forró e o piseiro

Basta acessar a lista das músicas mais tocadas das plataformas de streaming para compreender que um novo gênero domina as playlists dos brasileiros. No momento, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes são nomes recorrentes. Mas ainda há Zé Vaqueiro e Nattan que, em meses anteriores e principalmente em 2020, também desbancaram o funk e o sertanejo. Todos os cantores citados fazem parte da nova geração do piseiro, ritmo que se utiliza do teclado para criar uma variação do forró. Agora, esse estilo ganha o festival “Viiixe! Forró e Piseiro”, previsto para estrear presencialmente no dia 12 de março de 2022, em Fortaleza.

O evento, organizado pela Vybbe, pela Top Eventos e pela Tapajós, também contará com Xand Avião nas edições que percorrerão o Brasil. Ele, que se tornou nacionalmente conhecido por suas canções de forró, também é empresário de vários dos músicos citados. As apresentações já estão confirmadas nas capitais: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, São Luiz, Brasília, Belém, Manaus, Salvador e Goiânia. Outros lugares devem ser contemplados com o decorrer do festival.

O objetivo é ter a projeção que outros eventos, como o VillaMix, já possuem. “O forró deu um crescimento de mais de 120% na parte musical. O forró sempre foi uma música nordestina, que ia para o Sul e Sudeste esporadicamente. Mas a gente nunca tinha dominado as plataformas digitais. Isso, na pandemia, virou uma realidade”, explica Xand Avião, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 21, sobre o motivo que levou à idealização do “Viiixe! Forró e Piseiro”.

“Não tenho nada contra o sertanejo ou o funk… Mas eu sentia que o forró não estava no lugar que ele merecia. A gente tem uma música tão boa como qualquer outra, de qualidade, com grandes cantores. A gente achou que estava na hora, lógico que copiando VillaMix e Festeja, que são grandes festivais que eu participei”, continua.

O artista ainda cita que Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Zé Vaqueiro e João Gomes foram nomes que ganharam popularidade nacional durante a pandemia, por meio do streaming. Exemplo disso é que este último tem três composições de seu disco de estreia “Eu Tenho a Senha” entre o Top 50 do Brasil no Spotify.

“A gente vai juntar tudo que o pessoal escutou quando estava em casa, nas lives e nas plataformas para unir em um festival. A gente está levando o Nordeste para o Brasil. Acho que hoje o olho do mundo está virado para o Nordeste. Nas Olimpíadas está provado isso. Na música está provado isso. Na Juliette está provado isso”, complementa.

De acordo com Xand Avião, o Viiixe! será uma experiência única para o público e os músicos. “O Viiixe! vai ser uma experiência completa. A gente vai ter comida típica do Nordeste, todo o cenário… E os shows serão sem igual também”, detalha.

Ainda não foram revelados outros nomes que participarão das apresentações em 2022, mas o também empresário garante que artistas recentes da cena estarão presentes. Esses cantores podem ser adicionados ao evento nos próximos meses, conforme aumento de sua popularidade na indústria.



