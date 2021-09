Confira onde assistir a filmes de Carla Diaz sobre Suzane von Richthofen

Depois de sucessivos adiamentos por conta da pandemia de Covid-19, finalmente o público poderá conferir a atuação de Carla Diaz como Suzane von Richthofen. A narrativa é dividida em dois longas: "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais". As obras chegam no streaming do Amazon Prime Video na próxima sexta-feira, dia 24 de setembro.

A história real do assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen aconteceu em 2002. Apesar de Suzane e Daniel serem responsáveis pelo crime, os dois contam versões diferentes da história e por isso o caso ganhou dois filmes, onde apresenta a perspectiva de Suzane e o outro a de Daniel. Os roteiros são baseados nos autos do processo, que culminaram na condenação dos dois pela morte do casal.

Inicialmente, o filme foi pensado para ir ao cinema, mas por conta da pandemia a ideia foi descartada. Na trama, Carla Diaz, que fez sucesso ao participar do BBB 21 e estará na reprise de "O Clone", interpreta Suzane e Leonardo Bittencourt dá vida a Daniel. Mauricio Eça é o diretor da produção, com roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes.

Veja trailer:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amazon Prime Video Brasil (@primevideobr)

