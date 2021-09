Animais Fantásticos 3 ganha data de estreia; filme focará em Dumbledore

A Warner Bros revelou nesta quarta-feira, 22, a data de estreia do filme “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, spin-off da saga Harry Potter. Com lançamento marcado para o dia 15 de abril de 2022, o longa-metragem focará em um dos personagens mais importantes do mundo bruxo.

O elenco contará com Jude Law como Dumbledore e Eddie Redmayne como Newt Scamander, além de Ezra Miller, Dan Fogler e Katherine Waterson. O papel do vilão Grindelwald estará nas mãos de Mads Mikkelsen (“Druk - Mais Uma Rodada”), após Johnny Depp ser acusado de violência doméstica.

No enredo, o bruxo conhecido por ser diretor de Hogwarts tentará impedir os planos de Grindelwald. O antagonista reúne uma legião de seguidores em crescimento com o objetivo de dividir os seres de “sangue-puro” dos não-mágicos.

Para evitar essa situação, Dumbledore convoca Scamander para liderar uma equipe em uma missão perigosa. No caminho, encontrarão animais fantásticos - a especialidade de Newt.

A trilogia “Animais Fantásticos” já tem dois filmes: “Animais Fantásticos e Onde Habitam” (2016) e “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” (2018). Ambos estão disponíveis na plataforma de streaming HBO Max.



